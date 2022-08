Muere a manos de la Policía el hombre que intentó entrar en sede del FBI

Washington, 11 ago. (EFE).- El hombre que intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.) murió este jueves a manos de la Policía.

El sospechoso, que no ha sido identificado aún por las autoridades, fue perseguido por la Policía después de huir del lugar de los hechos y fue dado de baja en un enfrentamiento con los agentes alrededor de las 3.00 p.m. hora local (15.00 GMT), según informaron medios locales. Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido en el enfrentamiento, aseguraron las autoridades.

Sobre las 09.15 hora local (21.15 GMT), el hombre intentó entrar al edificio del FBI armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos, según informaron las autoridades. El sospechoso disparó varias veces contra las fuerzas del orden en su huida, pero no se registraron heridos.

El director del FBI, Christopher Wray, rechazó en un comunicado los ataques «sin fundamento» contra el FBI.

«La violencia y las amenazas contra las fuerzas de orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar fuertemente a todos los estadounidenses», señaló Wray también el jueves.

Lo sucedido tiene lugar en un momento en el que han aumentado las amenazas contra el FBI después de que este cuerpo de investigación registrara la mansión del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) en Florida en busca de documentos clasificados que podría haberse llevado al dejar el poder.

Las autoridades no han informado aún sobre las posibles motivaciones del sospechoso.W