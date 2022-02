«Muchas cosas no están claras en San Eugenio»

Carta abierta de José Luis «Chelo» Cardozo.»No dejarse engañar por gente que no tenía ningún sentimiento por la institución»

El año pasado, el protagonismo de San Eugenio fue ineludible, a tal punto que coronó el trayecto, ascendiendo a la Divisional «A», donde llegó por primera vez en el año 2010.

Es hecho concreto que los días que van transcurriendo, implicando el desmantelamiento del plantel superior, con una mayoría de jugadores que se alejan.

Puede suponerse bien que desde el hincha de San Eugenio, el toque de alerta está planteado. Mientras JOSÉ LUIS CARDOZO, adepto a la entidad «santa», al igual que buena parte de su familia, derivó «una carta abierta» para que sea publicada en EL PUEBLO.

De hecho, avalamos esta solicitud. La nota en cuestión, es la que se reproduce.

«El año pasado San Eugenio subió a Primera División, para la felicidad de toda su parcialidad. Ahora después de que pasaron casi dos meses del ascenso, el presidente del año pasado , Lisandro Rossi, quien aparentemente sigue en funciones, decide irse a Gladiador y empezar a llevarse la gran mayoría de los jugadores a dicha institución. La gran pregunta que se hace la mayoría: ¿está bien esto que está pasando? Fue todo una revolución, jugadores clase A, Fútbol Femenino, Cuerpo Técnico ambicioso en mayores y juveniles, Proyecto del nuevo estadio, muchas ilusiones y sueños, porque algunos eran sabedores , que esto se podía caer como un castillo de naipes. Porque era una persona que movía todo con su dinero y no el gran colectivo que siempre es San Eugenio, gente humilde , que con la venta de buseca, de pasteles , de rifas , saca adelante la institución, por encima de los intereses individuales.

Es triste todo esto , porque hoy siguen estando Nidia Oses , Blanca Oses , Maria Fleitas, Coduri, Oscar Cardozo, Justo Suarez, «Chirimino» Larrosa, y otros tantos que no quiero olvidar. Ellos sí que son San Eugenio , y no precisan estar en la tapa de un diario, para hacer cosas importantes para su San Eugenio querido. Para muchos esta mal, de usar la institución para su beneficio o rédito personal , muchas cosas no están claras en San Eugenio , pero por respeto a los dirigentes que han pasado por más de 70 años en nuestro club , ojalá nunca más se vuelva a vivir una situación de este tipo y que no usen la institución para beneficio personal y en la primera de cambio , la tiras para un costado. La vida no es solo dinero, es también respetar las personas humildes, que le han brindado al club, compromiso, trabajo y muchas horas de su vida, por amor a sus colores. Es hora de dar vuelta la página y no dejarse engañar por gente que no tenía ningún sentimiento por la institución. Arriba San

Eugenio».

JOSÉ LUIS CARDOZO.