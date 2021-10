MSP pide cuarentena preventiva para convivientes de menores contagiados de coronavirus

OMS estima que pandemia está «lejos del final» y mantiene emergencia mundial

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reiteró en un breve comunicado «la importancia de que hermanos o cualquier otro conviviente de un niño, niña o adolescente positivo para la covid-19 mantengan aislamiento preventivo (cuarentena) hasta tener la PCR negativa».

El texto se dio a conocer en el marco de un aumento de casos activos, aunque aún en niveles bajos, ayer martes. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que se detectaron 267 casos nuevos y hay 1.809 personas cursando la enfermedad.

NIÑOS

El presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo que el 89% de los casos de Covid en Inicial y Primaria corresponden a niños.

«Hay que tomar las cosas como las hemos venido tomando, con mucha responsabilidad, con diálogo permanente con el MSP y con la colaboración de las familias y de nosotros mismos, con las medidas de cuidado personal», expresó, y recomendó continuar usando el tapabocas, tener un distanciamiento físico, mantener el lavado de manos y la ventilación de los lugares.

¿Cuándo vacunar a niños?

El catedrático y presidente del Instituto de Pediatría, Gustavo Giachetto, dijo que «para tomar la decisión de vacunar a niños, que seguramente va a haber que tomarla, lo primero es que la o las vacunas que se utilicen deben tener aprobación de alguna agencia reguladora, una autorización para usarla».

«Eso implica que tenga datos más seguros en niños, ya que faltan estudios en niños que se están procesando. Sería un uso de emergencia, pero me parece que en la situación epidemiológica actual no creo haya apuro. En los chicos el coronavirus se ha desarrollado como una enfermedad leve, no hay hospitalizaciones por esta causa en menores de 15 años», agregó.

Giachetto sostuvo que «no hay una presión por salir a vacunar en este momento» a este sector de la población. «No tenemos casos graves, ni hospitalizaciones, no creo haya una presión de salir a vacunar corriendo», afirmó.

En ese sentido, comentó que los niños «representan el 20% de los casos nuevos que se están registrando ahora», pero «no es lo mismo que decir el 10% de cuando teníamos miles de casos por día». «En los primeros meses de este año, con circulación comunitaria altísima, y alta tasa de enfermedad de adultos, los niños representaban un 10% o 12% de un número alto. Eran muchos más los niños infectados que ahora, ahora hay menos niños infectados que antes porque la cantidad de infectados a nivel general es menor», aseguró.

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la COVID-19 concluyó en su última reunión que la pandemia está aún «lejos de su final», por lo que optó por mantener la emergencia internacional ante el coronavirus, declarada el 30 de enero de 2020.

Según informó hoy la OMS, la novena reunión del comité de expertos, que es convocado cada tres meses para analizar el devenir de la crisis sanitaria, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue teniendo potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía una respuesta global.

La persistencia de la alerta internacional supone la necesidad de que todos los Estados sigan aplicando respuestas al coronavirus, que incluyen medidas de distancia física, vacunación, diagnóstico rápido y tratamientos, señaló el comité en un comunicado.

También reiteró el llamamiento que en los últimos meses ha lanzado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que un 40 por ciento de la población de todos los países esté vacunado antes de finales de 2021, una tasa que aún están lejos de alcanzar muchas economías en desarrollo.

En este sentido, el comité, formado por 19 expertos y presidido por el francés Didier Houssin, expresó su preocupación por las dificultades de respuesta a la pandemia que afronta África, pese a ser oficialmente la región con menos casos en el planeta (seis millones, de un total global de 243 millones).

El comité reiteró su llamamiento a que los países analicen los posibles riesgos de transmisión en grandes acontecimientos de masas y en viajes internacionales, aunque recomendó que la prueba de vacunación no sea la única forma posible de que un viajero pueda desplazarse a otro país.

La pandemia causó en veintidós meses casi cinco millones de muertos, y aunque en los últimos dos meses hubo un descenso general en casos y muertes a nivel mundial, todo indica que esta semana habrá un aumento en los dos indicadores, debido principalmente al repunte de contagios en Europa.