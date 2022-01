Moviendo las piezas

Cinco adelantados en la ruta de Alonso

Tras los entrenamientos de la semana pasada con cinco futbolistas de la selección mayor (Diego Godín, Martín Cáceres, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Sebastián Sosa), Diego Alonso inició los trabajos en el Complejo Celeste con el grupo selectivo de 29 jugadores que oficiarán de sparring del combinado mayor en la preparación para los duelos ante Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias. De acuerdo a la información aportada por Fútbol.uy, L os jóvenes trabajarán de lunes a miércoles esta semana y la próxima para aceitar ejercicios, a los efectos de dar mayor agilidad a los entrenamientos de la selección mayor. La idea del cuerpo técnico es tener al grupo completo ya el lunes 24 y considera que estas prácticas le harán ganar tiempo de trabajo.

LOS 17 DE LA GENERACIÓN 2003

«No entrenarán como si fueran Paraguay, sino para que los ejercicios sean más ágiles y rápidos, y el desgaste sea menor con una oposición más fácil. Nos vamos a preparar dos semanas seguidas con ellos y trabajaremos para que, cuando llegue el grupo de selección mayor, los ejercicios estén aceitados y podamos desarrollar en poco tiempo y con calidad los ejercicios que queremos trabajar», explicó Alonso. En total habrá 17 jugadores de la generación 2003, que el año que viene será la base de la sub-20; 11 de la 2004 y uno de la 2005. Diego Castrillo, delantero de Los Cerrillos que juega en Defensor Sporting, es el único que no pasó este año por el Complejo Uruguay Celeste. Sebastián Sosa fue parte de los trabajos y no estuvo a la orden Randall Rodríguez, arquero de Peñarol que presenta algunos síntomas de covid-19 y por precaución no entrenó a la espera del resultado de un test PCR.