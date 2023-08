Motonetista evade control de policía caminera y termina chocando a un auto

El conductor de una moto, de 25 años de edad se dirigía a la ciudad desde la zona de Termas de Daymán y al recibir indicaciones de un móvil de Caminera ya que estaría realizando maniobras de rebase de vehículos por la derecha, se da a la fuga por carecer de documentación, siendo seguido por el móvil de Caminera, ingresando a la ciudad y colisionando Zelmar Michelini entre Guaviyu y Catalán, con un vehículo marca Chevette conducido por un masculino de 51, y posteriormente colisionando a un móvil oficial de Policía Caminera, cayendo al pavimento, visto por el Dr. Alvez de la unidad médica UCMS le diagnostico en forma primaria “politraumatizado leve, alta en el lugar”

Se realiza prueba de espirometría a los conductores arrojando resultado “Negativo

Concurrió Policía Científica.

Se aplicaron sanciones administrativas por contravenciones.

Enterado Fiscal de 1er. Turno dispone “declaración bajo acta de la persona del auto acta al policía actuante y por artículo 61 cpp, documentar todo, de haber cámara video vigilancia privado o público se procede a la extracción de los registros fílmicos se los analice y cargue al sistema. De haber testigos averiguarlos bajo acta. Enterar al juez de falta y se apliquen las sanciones administrativas dándole el destino qué corresponda a la moto. Fije domicilio bajo acta al motociclista y luego se le permita retirar. Notificación que queda emplazado a la fiscalía con asistencia letrada”

Otros siniestros de transito en la jornada de ayer

Calle 19 de Abril y Joaquín Suárez

A la hora 00:30 de ayer se registro un siniestro de transito en el cual el conductor de la moto marca Yasuki modelo UR 125 c.c., se dirigía con dirección Oeste por y al llegar a la intersección con calle Joaquín Suárez entra en colisión con un automóvil Volkswagen Nivus que transitaba por esta última con dirección al Sur, como consecuencia del accidente resulto el motonetista mayor de edad lesionado. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste al mismo, diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizado con pérdida de conocimiento”, siendo trasladado a emergencia del Hospital Regional Salto. Por otra parte la ocupante del restante vehículo participe del hecho resulto ilesa. Trabajaron personal PADO y de Brigada de Policía de Tránsito.

6 de Abril y estando entre las calles 1° de Mayo y Doctor Arregui

A la hora 07:05 de ayer se registro un siniestro de transito en el cual el conductor de la moto marca Yamaha modelo RX 125 c.c., se dirigía con dirección Oeste por calle 6 de Abril y estando entre las calles 1° de Mayo y Doctor Arregui por causas que se tratar de determinar colisiona contra un automóvil Volkswagen Gol el que se encontraba estacionado sobre la acera Norte sin ocupantes, como consecuencia del accidente resulto dicho motonetista mayor de edad lesionado. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste al mismo, diagnosticando en forma primaria

“Poli traumatizado con perdida de conocimiento”, siendo trasladado a emergencia del Hospital Regional Salto. Por otra parte la ocupante del restante vehículo participe del hecho resulto ilesa. Trabajaron personal PADO y de Brigada de Policía de Tránsito.

Problema familiar con detenido.

A la hora 00:50 de ayer solicitaron la presencia Policial en calle Oficial Segundo esquina calle 19 de Abril por haber un problema familiar. Al concurrir a dicha dirección personal Policial del PADO dialoga con la usuaria quien expresa que momento antes su ex pareja se encontraba en la finca molestando, retirándose a posterior. Se procede al traslado de la femenina mayor de edad a Unidad Especializada en la materia a los efectos de trámites administrativos al respecto. Así mismo próximo a la hora 02:10 el masculino denunciado de 53 años de edad se presenta en Dependencia Policial por voluntad propia, donde por disposición de Fiscalía se realiza diligencias de rigor con el mismo y posterior es alojado en celda de seguridad. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.

Incendio intencional en Manuel Oribe al 6000

A la hora 01:00 de ayer solicitaron la presencia Policial en avenida Manuel Oribe a la altura del 6000 por haberse producido un incendio aparentemente intencional. Personal perteneciente al PADO conjuntamente con una dotación del Destacamento de Bomberos concurren hasta el lugar, donde luego de controlada la situación estos últimos informan que no habrían personas lesionadas y que las perdidas no serian de entidad. Por otra parte, es entrevistado el damnificado quien expreso que concurrió a su casa un masculino conocido a solicitarle dinero y ante la negativa, dicho individuo provoca intencionalmente el foco ígneo en un galpón que posee al frente del domicilio. Así mismo próximo a la hora 01:30 se toma conocimiento que el autor del perjuicio andaría nuevamente en la zona del hecho por lo que de inmediato personal perteneciente al PADO concurren a las inmediaciones logrando ubicar y detener a la persona denunciada de 38 años de edad. Se informó del hecho a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., relevamiento por parte de Policía Científica, actas a la víctima y a Policías actuantes. Se trabaja.

Hurto en vehículo.

A la hora 02:10 de ayer solicitaron la presencia Policial en una vivienda ubicada en barrio Uruguay por un hurto en vehículo. Al concurrir a mencionada dirección, se dialoga con una femenina mayor de edad quien hace saber que, dejo estacionado en la vía pública su automóvil marca Renault modelo 18 constatando en el interior del mismo la faltante de una mochila la que contenía documentos varios, agregando la usuaria que no constato daños alguno en el auto ya que se encontraba sin traba de seguridad. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Intento de hurto y masculino detenido.

El pasado viernes 18 de los corrientes a la hora 16:30 solicitaron la presencia Policial en calle Itapebi a la altura del 1500 donde usuario hace manifestó que es mecánico y tendría pronto para entregar una caja de cambio, cuando en determinado momento divisa a un desconocido intentando hurtar mencionado objeto, donde al percatarse de su presencia no logra su objetivo, dándose a la fuga. Ante la mera toma de conocimiento personal de Investigaciones realiza amplias recorridas logrando en calles Intendente Orestes Lanza e Ituzaingó identificar a una persona menor de edad, el cual no estaría ajeno a lo sucedido. En el día de ayer culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno dispuso: se hace lugar según lo solicitado por Fiscalía a las medidas cautelares con respecto de J.A.V.S., las que consisten en: A). Fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal; B). Prohibición de salir del País; y C). Prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima en un radio de 200 metros. Todo por el el plazo de noventa (90) días las que vencerán en forma automática el 18/11/2023. Se dispone el cese de detención del adolescente.

. SINIESTRO DE TRANSITO el día sábado

a la hora 11:40 se registro un siniestro de transito en el cual el conductor mayor de edad del auto Fiat Uno se dirigía con dirección Este por avenida Manuel Patulé llevando la compañía de un menor de edad y al llegar a la intersección con calle Boycuá entra en colisión con un auto Peugeot 205 conducido por un masculino el que circulaba por avenida Benito Solari de Norte a Sur, como consecuencia del accidente resulto quien iba de acompañante del primer automóvil nombrado lesionado. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste al menor, diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizado”, siendo trasladado a emergencia del Centro Médico. Por otra parte el ocupante del restante vehículo participe del hecho resulto ileso. Trabajaron personal PADO y de Brigada de Policía de Tránsito.

Ramírez e intersección con avenida Manuel Patulé

a la hora 14:50 se registro un siniestro de transito en el cual la conductora mayor de edad del auto Volkswagen Gol se dirigía con dirección Norte por calle Ramírez y al llegar a la intersección con avenida Manuel Patulé entra en colisión con una moto Honda Biz conducida por una femenina mayor de edad la que resulto lesionada. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste a la misma, diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizada, TEC sin pérdida de conocimiento”, siendo trasladada a emergencia del Hospital Regional Salto. Por otra parte la ocupante del primer vehículo nombrado resulto ilesa. Trabajaron personal PADO y de Brigada de Policía de Tránsito.