Mosquitos y más mosquitos

Cómo surgen, qué hacer , dónde y cómo asesorarnos para aplicar productos repelentes.

Es común por estos días escuchar las quejas por la importante presencia de mosquitos en toda la ciudad. EL PUEBLO incluso ha recepcionado varios comentarios y reclamos a tal punto que un lector se acercó para mostrarnos centenares de los mismos colectados en su casa.

Otra persona nos comentaba hace unos días que en su predio aparecían «nubes de mosquitos». Si bien este es un tema recurrente en esta época del año, hoy día parece haber empeorado.

EL PUEBLO consultó a Servicios Públicos de la Intendencia a cargo de Mario Furtado, y a las empresas de control de plagas INSECT e HYGIES al respecto preguntando entre otros aspectos, si este año hay más poblaciones de mosquitos, cómo debe controlar el tema la población y que tipo de tratamientos se ofrecen.

Mario Furtado, Director de Servicios Públicos de la Intendencia, reconoció que se está trabajando en el tema pero se debe sumar la conducta de la población, porque no es suficiente con la fumigación de la comuna.

«Esto sucede todos los veranos, la Intendencia cumple, fumiga, cumpliendo un cronograma pero en algunos lugares no se logran los objetivos, esto porque se fumiga a las 6 de la mañana y los mosquitos generalmente están en lugares cerrados , en galpones o al fondo de las casas , combatir el mosquito totalmente no se logra, pero en definitiva se cumple con el servicio .»

Furtado señala que si la población colaborara más y no dejar espacio para la presencia de mosquitos, eso ayudaría.»Hay productos de uso cotidiano que son los que ayudan a terminar con los mosquitos , que se vende en veterinarias y hasta en supermercados que son los que realmente la gente puede aplicar en el interior de las casas, los galpones , en los lugares donde hay piscinas , eso ayudaría muchísimo , porque solo la fumigación nuestra no es suficiente»

En relación al producto que se utiliza para la fumigación sostiene que » es el correcto , el adecuado, que los técnicos recomiendan . Está certificado que el producto que usamos es el que corresponde y se usa también la dosis correspondiente , pero como decía es muy importante la cantidad de mosquitos y se rocía en el frente , pero en el resto de los hogares sigue el mosquito intacto. El problema se mantiene de uno a dos meses y después baja de su temporada fuerte.

INSECT Y SU NOVEDOSA TRAMPA ELECTRICA

En el caso de INSECT, el Asesor Técnico Ingeniero Agrónomo Joaquín Azanza explicó porqué hay tanta población de mosquitos a pesar de que está seco. «Los ciclos de los mosquitos se cumplen en menos días cuando aumenta la temperatura y eso explica las explosiones de las poblaciones de en estos días. El dilema es : si está tan seco porqué hay tantos mosquitos. Ellos se desarrollan en sitios donde todavia queda agua que son fundamentalmente los dos arroyuelos que cruzan la ciudad el Sauzal y el Ceibal, ahí te puedo asegurar que están los grandes criaderos de mosquitos . Los barrios sin saneamiento también tienen problemas porque en los pozos sèpticos se puede desarrollar la larva , y este tipo de sitios siguen y seguirán siendo los sitios de cría de mosquitos en todas las ciudades. Pasa mucho que hay lugares mas problemáticos que otros, yo en el lugar donde vivo más centrico no tengo problemas, pero un familiar que vive cerca del Ceibal sí tiene problemas , así que la situación es por zona y cercanía a los sitios de cria.»

Agregó que en las casas los cuidados deben estar en impedir que quede agua estancada al regar o agua intradomiciliaria porque ahí se desarrolla el Aedes Aegypti, y en las aguas sucias el Culex que es el más presente en nuestra ciudad , y el Anopheles.

«Los tratamientos son siempre parciales, logran bajar la población del momento pero no existe un producto químico que repela y los mosquitos no regresen por un tiempo, a veces se pretende un producto mágico.»

Además de los servicios intradomiciliarios y de jardines, INSECT ofrece unas trampas que tuvieron mucha aceptación el verano pasado y vuelven a tenerla hoy.»No utiliza químico , es una trampa eléctrica que atrae al mosquito por luz ultravileta y a partir de ahí llegan a la trampa y un ventilador los tira a un compartimento interior. Esto lo recomendamos dentro de nuestros servicios porque no utiliza ningun químico, solo se escucha como el sonido de un ventilador. Todo lo que se pueda hacer para minimizar el ataque de mosquitos es bienvenido como manejo integrado de plagas», dice finalmente Azanza.

HYGIES: LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A PROFESIONALES

Francisco Cano, Ingeniero agrónomo. Director. Hygies Control de Plagas, explica que al existir temperaturas extremas en el exterior, los mosquitos ejercerán una presión por ingresar a los hogares donde encontrarán temperaturas templadas, lugares oscuros donde posarse y personas para picar.

Se debe estar alerta al tipo de mosquito presente en el hogar, sobre todo que no sean mosquitos de Aedes aegypti. Esta especie, transmisora de enfermedades, se reproduce en ambientes diferentes y necesita de una acción diferente en comparación a los mosquitos más comunes. Tampoco debemos olvidarnos del flebótomo transmisor de Leishmaniasis, que se reproduce en otro ambiente diferente y además para su control se deben realizar otro tipo de acciones.

Lo ideal es comunicarse con una empresa de control de plagas habilitada y con profesionales a cargo que en Salto las hay. En Hygies, trabajamos cuatro Ingenieros Agrónomos, generamos planes específicos para verano por tema mosquitos, se ofrece un plan de tratamientos en hogares por esta problemática.

Los operarios están capacitados para esto, se usan mezcla de productos que controlan tanto mosquitos en estadios juveniles como adultos. Utilizamos diferentes máquinas, como máquinas a motor o termonebulizadora según cada ocasión.

Esto es lo que se debe recomendar, acudir a profesionales en la tarea. Por ponerte un ejemplo, el año pasado nos realizó una charla de capacitación para todo el equipo el Dr.Ruben Bueno, un experto número uno a nivel mundial en el control de vectores, ex presidente de la European Mosquito Control Association. Tenemos coordinada una nueva charla para el mes de febrero con este profesional. Cuando se llama a Hygies se está contratando a especialistas.

La mayoría de las personas que acude a comprar producto a algún lugar no sabe que aplicar, ni cómo hacerlo, a que dosis usarlo, cometen errores, aplican sobre lugares erróneos, tienen el riesgo de intoxicarse, etc. Para las personas que igualmente quieren comprar producto para el control de mosquitos, nosotros en Hygies vendemos productos que están habilitados por el MSP para el uso en hogares, pero no es lo que recomendamos ni lo que creemos que es lo ideal, ya que los productos deben ser utilizados por profesionales.

Otras recomendaciones:

Recomendamos el plan de tratamientos de verano que nosotros ofrecemos con pulverizaciones en interior y exterior de hogares con productos específicos de uso seguro y maquinaria adecuada para la tarea. También sumamente importante la instalación de mosquiteros si es posible, mantener mosquiteros o ventanas cerradas a la tardecita para impedir el ingreso de mosquitos al hogar.

En nuestro medio están identificadas alrededor de 50 especies diferentes de mosquitos y es Culex spp. la especie más comúnmente encontrada. Esta especie posee una capacidad de vuelo mínima de 1500 mts. A su vez, las corrientes de aire pueden transportar estos individuos a distancias aún mayores. Ese dato hay que tener en cuenta para saber que no basta solo con los tratamientos con productos sino que debe ir acompañado de otras acciones diarias por parte de las personas para dejar del lado de afuera de mi hogar a los mosquitos que llegan de los alrededores.