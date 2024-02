«Todas las carreras pueden complicarse en algún momento y esta no fue la excepción. Nos levantamos y nos caímos. Nada es fácil. Para ninguno de nosotros lo ha sido, pero también pesa y lo reconozco, el valor de la experiencia. En mi caso ya son más de diez ediciones de Rutas de América en las que participo. No se deja de aprender y se van acumulando aprendizajes. No es una victoria personal. Es una victoria del equipo. De todo Cerro Largo. Mis compañeros valen oro y a eso lo recalco. La madurez no se alcanza de un día para el otro. A mi también me ha tocado estar abajo y pelearla. No todos los años se consigue lo que uno quiere, pero se trata de levantar la cabeza y resistir cuando no se suma lo que se pretende. Si uno tiene esa postura las cosas tienen que llegar. ¿Si pensamos en la Vuelta del Uruguay?. Claro que pensamos y claro que el objetivo debe ser ganarla. Hay que plantearse ese objetivo y no renunciar. En esto del ciclismo a uno le pasa que es capaz de reír o de llorar, pero siempre levantando la cabeza. No me puedo olvidar de mi hermano Mauricio que está en Portugal, por los consejos de tantas veces. Parece que tuviera 50 años por la madurez. No siempre se dan estas situaciones y cuando se dan hay que celebrarla. Es también para mi familia y también para Salto»

****************

Al término de Rutas de América, el diálogo puntual de AGUSTÍN MOREIRA con Julio César Torres. El «Cana» Torres fue el salteño integrado a la emisora que le dio vuelo a cada etapa de la nueva secuencia de Rutas, con retrasmisión de C.W.145 Radio Arapey. Claramente en cada mañana, Salto no permaneció al margen de la segunda consagración de Agustín en Rutas. El fenómeno de la radio después de todo, suele ofrecer siempre el testimonio de su elocuente vigencia. Y en este caso valió la pena, con un pedalista «naranjero» en la cima.