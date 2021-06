MIROSLAV KLOSE, un caso para todos «¿Tienes 20 años y no puedes ayudar a un trabajador de 60?»

Los números no mienten: Con 16 goles, Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los mundiales. También es el máximo goleador de la historia de la selección alemana con 71 goles en 137 partidos. Debutó en 2002 con 5 goles, reapareció en 2006 con otros 5, sumó 4 más cuatro años después y se despidió del campeonato en 2014 con sólo 2. Y no sólo es el máximo goleador, sino que además puede presumir de serlo sin haber sumado ni uno solo de penalti. Y como un detalle anecdótico más: sus 5 primeros goles los consiguió con otros tantos remates de cabeza. Su actuación más productiva fue precisamente su primer partido, en 2002: marcó tres de los 8 goles con que Alemania apabulló a Arabia Saudí (8-0). Después, en tres ocasiones sumó 2 goles en un mismo partido. Y el último fue uno de los 7 con los que los alemanes humillaron hace cuatro años, y a domicilio, a Brasil (7-1).

AQUELLOS, QUE SE NEGABAN

Días pasados, una reflexión del notable torpedo alemán, se viralizó. Una reflexión para consumo de quienes se relacionan al fútbol o a la vida misma. Rescatar ese pensamiento desde EL PUEBLO, simplemente que no está demás. Una manera de interpretar a cabalidad a quien, con sus actitudes, están más allá de una pelota de fútbol. Leamos.

«Le dije basta al fútbol porque no me reconocía más. Hoy los jóvenes piensan en otra cosa. Cuando era niño, pensaba solo en entrenar para poder ser alguien en el deporte que siempre amé. En la Lazio y en la selección, después de cada entrenamiento, me metía en una bañera llena de hielo para evitar lesiones. Los jóvenes del equipo, por el contrario, se negaban de manera sistemática.

Cuando me veían recoger la bolsa con las pelotas para llevarla a su lugar, decían: ‘pero ¿quién te dice que hagas eso?’ En ese momento pensaba: ‘¿tienes 20 años y no puedes ayudar a un trabajador de 60?’ Se preocupan más por si sus botines coincidían con el color de las calcetas. Vi estas cosas y decidí seguir solo. Es por eso que dije basta. El fútbol donde crecí terminó. Hoy hay otras cosas.

Los jóvenes de ahora piensan en primer lugar en los autos, sobre lo que el patrocinador les da y en las botas con sus nombres. Solo después de estas cosas viene el juego. Para ellos ahora la imagen es más importante. Es por eso que dije basta, porque para mí lo único que importaba era el fútbol en su forma más pura».