Miriam Perdomo y Marcelo Di Paola, representantes gremiales

Ante la venta de Citrícola Salteña: “Estos últimos años han sido dolorosos para todos, por eso apostamos a poner un punto final”

Hacía años que llegaban las tradicionales fiestas y se veía a los representantes gremiales en una procesión por los medios de comunicación informando que no iban a cobrar ni las quincenas de diciembre ni el medio aguinaldo. La mirada de Miriam Perdomo y de Marcelo Di Paola se tornó optimista cuando este martes culminó la etapa de Citrícola Salteña y comenzó una nueva etapa, la de la empresa norteamericana Frutura. Dialogaron con EL PUEBLO enseguida de su retorno de la capital tras haber participado de la concreción del cambio de rumbo empresarial.

– ¿Qué balance hacen de los últimos años vividos con la empresa que acaba de retirarse?

Di Paola- Han sido años complicados, hemos pasado por muchas dificultades que ha llevado mucho desgaste. Otro de los puntos que hay que poner sobre la mesa es que todos los conflictos que ha habido fueron todos por incumplimiento de la empresa. Hoy estamos con otra visión. Ayer (martes) a las 15 horas se realizó la apertura de sobres de la propuesta de la venta de Citrícola Salteña, lote N° 1, hubo solo una oferta, ya se sabía de antemano quien había presentado la garantía…

– ¿La garantía que había que depositar era mucho dinero?

Di Paola- Sí, 400 mil dólares para dejar garantía que se estaba en condiciones de poder ofrecer por la empresa. Allí se leyó la propuesta, que fue un dólar por encima de la base. Después que se terminó la reunión de la primera apertura, pudimos intercambiar unas palabras en una pequeña reunión con los representantes de los nuevos dueños, donde se hicieron algunas preguntas que nos afectan como la resolución que iban a tener con los trabajadores. Nos pidieron que se transmitiera la tranquilidad que los trabajadores de Citrícola Salteña iban a ser incorporados todos, y probablemente se iba a precisar más trabajadores. Nos adelantaron que tenían intenciones de invertir en tecnología en el packing como también en plantación. Ellos asumen recién el 30 de marzo, y entre que asumen el comienzo de la zafra está ahí nomás.

Como veníamos hablando con Miriam y transmitiendo a los compañeros, para nosotros esto es dar vuelta la página ante este nuevo presente y construir un futuro mejor entre todos, que nos lo deben a los trabajadores, pero principalmente a Salto, porque en estos últimos años, han sido realmente dolorosos para todos, por eso apostamos a poner un punto final a esto. Como trabajador, como sociedad, lo único que pretendemos es que por nuestro trabajo tengamos la remuneración en los tiempos normales.

– ¿Tienen alguna información de la empresa Frutura que llega de Estados Unidos?

Di Paola- Algo hemos investigado, algo pudimos intercambiar con ellos. Es una empresa joven que está en Estados Unidos, en California, también tiene otra sede en Perú y ahora una en Uruguay que está acá en Salto. Todo empresario que invierte lo hace a futuro, esperamos que sea con progreso y que sean equitativos.

– ¿Tuvieron entonces la oportunidad de conversar con los representantes de la empresa?

Di Paola- Sí, por supuesto. Hubo un buen intercambio, dijeron claramente que estaban al tanto de todos los problemas que la gente venía pasando y que ellos esperaban poder dar vuelta la página en ese sentido y transmitir tranquilidad a la gente, que esta zafra se diera con normalidad y que no iba a suceder lo que anteriormente venía pasando. Eso es algo positivo, lo tenemos que ver de esa forma, pensar a futuro, crecer en conjunto y ver a esta zafra 2022 para salir adelante entre todos.

– ¿La empresa es consciente que los trabajadores cuando han tomado medidas ha sido por incumplimiento de la empresa?

Di Paola- Le dijimos algo parecido, pero con otras palabras, que los trabajadores lo único que queríamos era trabajar y que cuando llegase la fecha poder cobrar como cualquier trabajador en cualquier parte del mundo. Con eso nos quisimos dar a entender, pero la verdad que no tuvimos la posibilidad de conversar mucho, por eso quedó agendada una reunión que nos informarán más adelante día y hora acá en Salto. Son puntos que tenemos que tratar de llegar a acuerdo, como que hay convenios que se caen, como aquello de si reconocen la antigüedad de los trabajadores, cuáles serían las condiciones de trabajo, por nombrar algunos temas. Hay mucha incertidumbre, de todas maneras, vemos esta nueva etapa con buenos ojos, debemos ser optimistas y pensar que esto que está pasando es para bien de todos.

– ¿Cómo quedan las deudas anteriores a 2018?

Di Paola- Eso prácticamente va a ser incobrable, el que compra lo hace sin deuda, se hace cargo de acá para adelante. Pasa que el tema judicial va en varias etapas y eso puede confundir a la gente, en su momento cuando se generó el concurso judicial y si la empresa daba números positivos, se hacía un llamado al pronto pago y se podía ir liquidando. Eso no sucedió, al contrario, se agudizó el tema de la deuda, pasó a otra etapa, el interventor pasó a ser un síndico y la empresa fue a liquidación. La sindicatura se hace responsable desde el 23 de abril de 2019 hasta el 15 de marzo de 2022 que es la fecha en que se vendió a la empresa, y por lo tanto, el 12.5% del valor de la venta de la empresa, que va a andar en el orden de los 4 millones de dólares, se va a usar para pagar deuda pos concursal. El porcentaje del 12.5% no es solo laboral, sino que incluye también a todos los acreedores pos concursal como DGI, BPS, COTUR y otras empresas. Ya para mañana (jueves) tenemos agendada una audiencia por zoom con Lideco porque queremos saber la nómina de la deuda, cómo va a contemplar los despidos de los zafrales porque entendemos junto a nuestra abogada que a partir del tercer contrato consecutivo corresponde despido, es la diferencia ya sabiendo el precio en que se vendió a la empresa y cuánto sería la nómina, saber qué porcentaje nos cubre. La diferencia que quede, nosotros hace más de veinte días que venimos recolectando los formularios para hacer el reclamo al Fondo de Garantías, y de ahí al BPS, que nos cubre hasta $ 535 mil. La diferencia que no nos cubra la venta, lo cubre el Fondo, que ya sabemos que tiene un tope, y quien tenga mucho para cobrar probablemente no dé para todo.

– Respecto a la deuda anterior a 2018, ¿los trabajadores están dispuestos a perdonarla?

Di Paola- Hay que tener claro que una cosa era Citrícola Salteña – Caputto, y otra cosa es una nueva empresa que está deslindada de toda responsabilidad. Uno puede ir a juicio y lo puede ganar, ¿pero a quién se lo cobrás si la empresa dejó de existir? De todas maneras, nuestra abogada sigue estudiando otras posibilidades. La Ley de Fondo de Garantías dice claramente que cubre seis meses del último cobro, por eso decimos que es muy difícil poder cobrar aquella otra deuda.

– Se cierra una etapa y comienza otra, después de todas las luchas gremiales que han tenido que dar con la empresa que se acaba de ir, ¿cómo ve hoy el presente?

Perdomo- Todos tenemos la expectativa que va a ser un mejor comienzo, pero claro, lo tenemos que ir viendo en una próxima reunión que vamos a tener acá en Salto con los representantes de la nueva empresa. Ellos ayer (martes) nos dieron la seguridad que se iba a tomar a todas las personas, como ya dijo Marcelo.

– ¿Y cómo lo siente a nivel personal?

Perdomo- Una gran alegría, ayer lo hablaba con Marcelo, eran emociones encontradas por la tranquilidad que le podíamos traer a la gente de algo por lo que siempre luchamos, más allá de los números, era por el trabajador. Nosotros nos metimos en esto para defender al trabajador que fue muy vapuleado en todo este tiempo, a quien no le pagaron en las fiestas, cuando no tenía nada ya no solo en las fiestas, porque esto pasó también en otras fechas, hubo momentos que la gente no tenía para comer. No había plata y nunca nos dieron respuesta, por eso a esto lo vemos como algo bueno, que vamos a poder salir, que la gente va a cobrar el sueldo, que es lo más lógico, porque si trabajás es para que te paguen un sueldo no para vivir con la expectativa de si te pagan o no. Los mensajes que recibimos en cada quincena era para saber si se cobraba, así que esperamos que todo eso se termine y que la gente pueda trabajar, cobrar y llevarle cosas a sus hijos o a la familia.

– Es imposible ponerse en su lugar cuando iban a Montevideo con la expectativa de conocer a esta nueva empresa y cómo vuelven luego a la noche. En pocas palabras, ¿cómo describiría esas sensaciones?

Perdomo- La verdad es que en el ómnibus a la vuelta casi me descompuse, pero cuando íbamos no sabíamos si nos recibían, no teníamos invitación. Igual nos recibieron y nos dieron una cierta tranquilidad. Ahí me volvió el alma al cuerpo, fue una alegría. Luego cuando veníamos en el ómnibus lo hablamos con Marcelo y le dije que creía que cuando llegara a mi casa iba a llorar unas dos horas seguidas porque era como liberarse. Nuestra única preocupación siempre fue la gente.

– Me imagino lo que serían sus teléfonos cuando llegaba la fecha y no cobraban, reventaría de reclamos de sus compañeros…

Perdomo- Incluso llegaron a culparnos de por qué no les pagaban y nos decían “por qué no hacen algo”, y en realidad hacíamos todo lo que podíamos, de los cortes de portones que tuvimos, de aquellas noches con frío en los portones, hicimos todo lo que pudimos, pero está claro que la plata para pagar no la teníamos, pero la gente siempre nos reclamaba. Después nos agradecían, nos felicitaban, pasaban de un extremo al otro. La verdad que fueron años de una gran angustia. Ahora nos sentimos más liberados y con una gran expectativa de ver qué va a pasar con esta nueva empresa.

Leonardo Silva