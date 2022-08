Miremos lo bueno: ¡bien por los centros de tiempo completo!

“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz”

-Confucio-

Hoy queremos hablar de algo bueno, algo vinculado a la Educación. Sucede que según se ha anunciado recientemente, vendrán para Salto tres centros de tiempo completo para el año 2023, liceos y UTU. Serán concretamente transformados en centros de esta modalidad: el Liceo Rural de Rincón de Valentín, el Liceo de Pueblo Lavalleja y la Escuela Tenológica Superior de Administración y Servicios (de UTU).

¡Vaya que desde esta columna hemos criticado duramente a la Educación! Y seguimos criticando lo que nos parece que es una decadencia muy marcada en la educación uruguaya en los últimos años. Vale decir que no es una cuestión de color político de tal o cual gobierno. Criticamos que, a nuestro entender en los quince años de gobierno del Frente Amplio se dio la mayor decadencia educativa, y criticamos también que al asumir este gobierno actual (de coalición multicolor) prometió cambios que, en algunas cosas se están demorando más de lo que uno quisiera. Hay muchas desprolijidades en este gobierno, connotados casos de plagios, etc., etc, desprolijidades como las hubo también en el gobierno anteror: falsas licencias de docentes por ejemplo, etc., etc. Ningún gobierno está conformado por santos, estamos convencidos.

Pero ahora miremos algunas cosas buenas. Si tanto hemos reclamado que los políticos dejen un poco de lado los discursos (a veces meros cassettes vacíos) y hagan (realmente hagan) cosas por la Educación, pues bueno, vamos a destacar esto: las instituciones de tiempo completo para Educación Media (algo históricamente reclamado) están tomando ahora un impulso importantísimo en todo el país. Y Salto no quedará afuera. Como decíamos en líneas anteriores y como lo adelantaba EL PUEBLO hace tres o cuatro días, para el venidero año, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) incorporará 14 nuevos Centros de Tiempo Completo, de los llamados “María Espínola”, para Secundaria y UTU en todo el país; de ellos, 3 estarán en Salto. No es poca cosa. Son centros que ofrecen otras oportunidades de estudio, otras condiciones, y que además brindan, por ejemplo, alimentación a los estudiantes.

Los centros educativos María Espínola constituyen una propuesta educativa a ser implementada en centros de educación media pertenecientes a los dos subsistemas a cargo de la educación media, el de Educación Secundaria y el de UTU. Esta propuesta educativa está orientada a reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social, es decir, orientado a cumplir con el lineamiento estratégico planteado por la ANEP en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.

Los componentes que integran este modelo de centro de educación media son entre otros los siguientes:

– Mayor vínculo y permanencia de los estudiantes en los centros educativos a través de una jornada extendida o completa de acuerdo con la disponibilidad del centro.

.Gestión estructurada en base a la generación de proyectos institucionales que parten desde la propia comunidad educativa, sus expectativas e intereses: elaboración e implementación de un proyecto de centro, autoevaluación institucional y planes de mejora.

-Mejores condiciones de trabajo de los docentes y equipos directivos. Se fomenta la estabilidad y la concentración en el centro mediante la factibilidad de permanecer, tanto directivos como docentes efectivos, durante un período mínimo de tres años.

-Fortalecimiento de la vinculación con la comunidad y trabajo en redes. Se propende a la constitución de redes locales como forma de apoyo y desarrollo interinstitucional, que contribuyen a enfrentar y solucionar desafíos cotidianos como la alimentación, la vestimenta y el tratamiento de situaciones que impliquen vulneración de derechos de los estudiantes.

-La alimentación como espacio de socialización y aprendizaje. Se concretan espacios y recursos para alimentación, de forma de hacer posible la permanencia durante toda la jornada y crear, a la vez, un nuevo espacio formativo integral.

¿Funcionarán bien estos centros? Eso se verá. ¿Es la solución a todos los problemas que atraviesa la educación uruguaya? No, claro que no, pero puede ayudar y mucho. Creemos que es una apuesta muy importante que debe valorarse, sin dudas, sin titubeos.

¡Ojo! Apoyar y valorar sin olvidar otras necesidades. Sin olvidarnos todo lo demás que falta. Sin olvidarnos que falta en la ciudad de Salto un liceo N°8 que hace años se viene prometiendo, por dar apenas un ejemplo. O sin olvidarnos que este gobierno nacional acctual, en campaña electoral prometió muchos liceos más en todo el país, y ya va en la mitad de su período de gobierno…¿y sin embargo?

Pero decíamos: vamos hoy a mirar lo bueno, se vienen esos centros para Salto, vamos a apoyar, vamos a decirle a los gurises con los que tengamos posibilidad de hablar (familiares, vecinos, hijos de amigos…), que se animen a estudiar, vamos a incentivarlos on que ahor tienen una nueva propuesta que está muy buena…

¿Y sabe qué? Vamos a dejar un poco la política de lado… Porque ya lo vemos venir (¿qué quiere que le diga?) ya vemos venir que cuando estos centros se instalen, habrá quienes empiecen con que: “¿Vieron qué buen gobierno es este?”, y otros dirán: “Sí pero no te olvides que la Intendencia de Lima aportó esto y lo otro”; y ya andará por supuesto el dúo Lima y los ediles, y los diputados todos, y tantos otros dirigentes de todos los partidos, empujándose para salir en la foto y luego subiendo esas fotos a las redes con el agregado de “lo que conseguimos” (sí, todo en primera persona). No podemos entrar en eso. No deberíamos. Pero es así, ¿verdad?: pasa con la Central Hortícola, pasa con el camino a Termas del Arapey, y tantas obras más: cada uno como queriendo sacar la tajada más grande.

En fin, ¡bien por estos centros de estudio que se anunciaron! ¡muy bien! Ojalá den el resultado que todos esperamos y sobre todo, el que nuestros gurises se merecen.

