Mirando la guerra

Al tomar distancia de la guerra, vemos como en Sud América la denominada “mirada occidental”, que presenta el apoyo a Ucrania desde una mirada monolítica que incluye fundamentalmente a los Estados Unidos y Europa, vale decir la OTAN toda, no podemos menos que plantearnos algunas interrogantes.

No ya el casi descontado apoyo de Cuba y Venezuela a Rusia, sino que nos llama la atención de que tampoco se haya pronunciado Argentina; que Brasil un aliado incondicional de Trump en su momento y al lado de la posición occidental tampoco se haya pronunciado.

Lo que vemos son las desastrosas consecuencias de la guerra, que EE.UU. prefiere llamar “invasión” y Rusia denomina con otro eufemismo para evitar el término “guerra”.

Niños sin padres, destrucción y muerte por doquier. Todo es verdadero, pero no hay nada nuevo en esto.

Las consecuencias de los conflictos en este mundo insano, dominado por la ambición y la pasión de los hombres, siempre fueron pagadas por los pueblos, por los más indefensos. Difícilmente estas consecuencias les llegan a los responsables a quienes toman las decisiones detrás de un escritorio.

Nos llama poderosamente la atención que aliados incondicionales de Occidente, como Arabia Saudita, Egipto y Siria, que fueran “empujados” a la Guerra del Golfo por los EE.UU. ahora han tomado distancia e incluso Marruecos que siempre ha sido un aliado incondicional del mundo occidental, en esta oportunidad se ha llamado a silencio.

En la otra parte, más difícil de que nos lleguen las versiones son muy distintas y se preguntan: ¿democracia? ¿libertades? ¿crímenes de guerra?. Y se preguntan además ¿Acaso EE.UU. no bombardeó Serbia y Libia? ¿No invadió Irak y Afganistan?

Estados Unidos no usó bombas de racimo y fósforo blanco.

Los crímenes de los ejércitos de los EE.UU. en Afganistán, Irak y los de sus aliados fueron debidamente documentados y nunca pasó nada.

Que hay del gobierno que regía Ucrania hasta desencadenarse la guerra. ¿No reprimía a los disidentes? ¿No mantenía en el poder a un gobierno autoritaria y le daba todo su respaldo?

Es así que nos preguntamos. Es EE.UU. el más indicado para salvaguardar los valores anunciados. ¿Qué hay del respaldo incondicional a quienes mantienen la invasión a Palestina?

En definitiva, no es este un tema en blanco y negro, sino teñido de muchos grises. Ni siquiera se agota en la guerra actual sino que llega mucho más allá, pero en tanto a las víctimas las sigue poniendo “Juan Pueblo” y son ampliamente usadas para mezquinos intereses.

