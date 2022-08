Senador Coutinho: del dicho al hecho

Tal como lo había anunciado en su intervención en el Senado la semana pasada, el Senador colorado Germán Coutinho envió la Minuta de Comunicación al Ejecutivo para ser considerado los beneficios del Proyecto de Ley de Fronteras de su autoría.

TuApp DEL BROU PARA RESIDENTES FRONTERIZOS

En concreto pidió que se tenga en cuenta la iniciativa de implementar a través de la aplicación TuApp del Banco República, el mismo mecanismo utilizado para el universo Mides de descuento de IVA en productos seleccionados, ampliando ese beneficio a los residentes de los departamentos limítrofes con Argentina.



AGENDA FRONTERIZA

A TOMAR

El proyecto de ley ya presentado en el Senado trata una Agenda Transfronteriza, Políticas de Frontera y Competitividad Empresarial y se insiste en la implementación de soluciones rápidas, claras, eficientes y efectivas.

BENEFICIOS DIRECTOS

AL CONSUMIDOR

Coutinho señala una oportunidad a través de la herramienta tecnológica que llega con beneficios directos al consumidor final, y que impacta en la baja de costos empresariales, y es de estímulo en las ventas. La herramienta evaluada es la TUAPP. Destaca el senador que la solicitud está basada en extrapolar el mismo mecanismo utilizado para el Mides, a los ciudadanos residentes de las ciudades de frontera con Argentina; de modo de hacer un plan piloto en estas zonas.

HERRAMIENTA

TECNOLÓGICA POSIBLE

Coutinho considera viable la iniciativa, fácil implementarla, posible el seguimiento y control. Con tal herramienta puede definirse quienes son los consumidores (residentes de las localidades afectadas), cuales son los comercios (aquellos que reúnan las condiciones de formalidad, geografía, rubro, etc.) y los productos a aplicar el beneficio (determinando productos de la canasta básica o la industria nacional que se pretenda proteger).

BENEFICIOS DIRECTOS

Es una medida, afirma el senador colorado que tiene el beneficio directo al consumidor final que pueda descontar IVA en determinados productos aumentando el poder de compra; no tiene corrimiento de frontera porque es para cada persona residente en particular; y tiene la bondad de que además los comercios pueden hacer convenios con el Banco, aplicando descuentos y haciendo que el Precio Final al consumidor, sea significativamente inferior.

40% DE AHORRO

EN PRECIO FINAL

Señala enfáticamente Coutinho que con la aplicación de esta y otras medidas el objetivo es lograr ahorros de por lo menos 40% directo en PRECIO FINAL de compra del consumidor final. Y esto en mayor medida es un alivio a la grave situación fronteriza y estimulo al comercio de productos nacionales.