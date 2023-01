Miño Beer; el sabor de la cerveza artesanal

Espacio Puerto

En esta nueva entrega de los rincones que vamos conociendo en Espacio Puerto, el turno es para la Cervecería que va logrando imponerse en el lugar.

Antiguamente, hablamos de fines del siglo diecinueve, comienzo de siglo veinte el Puerto de Salto era el lugar con mayor movimiento del departamento. La llegada de los vapores, el tránsito de pasajeros, los buques de carga, todo eso ofrecía un entorno bastante particular en la zona. La noche del puerto y sus inmediaciones por supuesto, tenían un atractivo para los obreros transitorios y para los visitantes que buscaban un bar o un lugar donde pasar la noche. Sabido es que la zona portuaria siempre invitó al consumo de cervezas y seguramente algunos otros tragos más, siempre a demanda de los consumidores.

A fines de los 90 y comienzos del 2000 la fiesta de la cerveza se concentraba en ese lugar, la fiesta a cargo del club Universitario, era el llamador de varios artistas, de muchos eventos y noches de cinco mil personas en el puerto de Salto, por eso la tradición cervecera tiene mucho que ver con el lugar. En esta oportunidad inmersos en la zona donde hoy se desarrolla una plaza de comidas, los visitantes pueden deleitarse con una cerveza artesanal elaborada con productos de buena calidad y sabores bastante particulares, queriendo evadir lo tradicional y conservador para imponer otro gusto a la cerveza.

La Historia de un Food Tracks con cebada y sabores.

Miño Beer, así se llama al Food tracks que sirve a los visitantes con elaboraciones propias y una variedad que les iremos contando.

José Aníbal Martínez es un joven de 40 años, emprendedor que gracias a los programas de ANDE (Agencia Nacional para el Desarrollo) fue seleccionado e invitado a ser parte de este proyecto que lo involucra directamente con el paseo.

«Hace cuatro años que elaboro cerveza artesanal, el nombre de la marca es Miño Beer.

¿Que les parece la idea de Espacio Puerto?

«Nos pareció excelente, es algo que le faltaba a Salto. Nos visita mucha gente, fue una idea muy buena.

Estamos trabajando medianamente bien, fue un volver a empezar para nosotros, después de la pandemia dónde estábamos en nuestro local de elaboración, no pudimos seguir trabajando ahí y nos llevó a cerrar. Fue muy bravo para nosotros pero este lugar nos devolvió el trabajo y acá estamos, fue algo muy bueno.

Trabajamos con toda la familia, yo me dedico a la elaboración, mi señora me ayuda con las redes sociales, mis niños son pequeños pero también me ayudan junto a ella, es algo que está pensando, que este emprendimiento quede para los chicos.»

¿Cómo ingresas en el mundo de la cervecería artesanal?

«Un amigo me invitó, me fue ayudando, y de a poco me involucré, creo que fue también porque queríamos ofrecer y consumir otra cerveza, distinta a las tradicionales. De a poco fuimos aprendiendo, ensayo error ensayo, esa fue la fórmula, y los amigos que estaban ahí para hacer la cata de la cerveza. Me hicieron el aguante desde un principio y hoy están ahí también con nosotros compartiendo en el Espacio Puerto.

Fuimos formándonos con algunos tutoriales por internet, otros cursos que nos ayudaron y después lanzarnos a elaborar. Cada vez nos fuimos largando más con las cervezas artesanales y los gustos.»

¿Es muy difícil acceder a las herramientas para ser cervecero?

«La cebada cervecera es argentina, pero nosotros la compramos acá en Uruguay, en Montevideo, por eso es cara para nosotros. A veces podemos hacer la compra con mas de uno y eso abarata pero no es siempre. Entre unos cuantos es más fácil acceder a los productos.

Integramos una comunidad de varios cerveceros pero solamente es para pasarnos datos y mejorar algunas técnicas.»

¿En qué momento se encuentra Miño Beer?

«Estamos en temporada alta por llamarle de alguna manera, la propuesta es seguir creciendo para alcanzar otros estándares.

Somos una cervecería independiente, nosotros tratamos de sobresalir de lo tradicional, nuestro objetivo es que el público sepa que consume un producto de calidad y que tiene algo bueno enfrente.»

Las variedades son muchas, Martinez nos dejó en claro todos los sabores que elaboran.

«Las variedades son: saiso, irish red, apa, ipa, wee heavy, neipa, maracuya, menta, porter.»

Al ser parte del Espacio Puerto los anfitriones buscan la excelencia para acaparar la mayor cantidad de visitantes, los que siempre esperan por su vuelta.

Dicho sea de paso, los cerveceros siempre quieren otra vuelta mas.