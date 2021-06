Ministro Salinas no descarto trasladar vacunatorio a la UAM

Pantallazo Agrícola – Por: Emilio Gancedo

El Ministerio de Agricultura de Chile informó que se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra el Covid-19 en el mercado santiagueño La Vega, similar a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). La iniciativa chilena responde a «un plan especial de inoculación para trabajadores agrícolas» que parte de la convicción de la importancia que ese sector tiene para el país en varios sentidos, principalmente garante del alimento en la mesa de los chilenos. Las autoridades del país trasandino consideraron que no es viable que la cadena de alimentos se detenga y por eso es importante brindar la oportunidad a que todos se inmunicen.



La pregunta que Antonella Gordillo se hizo es por qué no se aplica la misma política en nuestro UAM, ya que a diario se movilizan personas que llegan desde todo el país. La respuesta del ministro fue inmediata. No aseguró pero tampoco descarta la posibilidad de trasladar un vacunatorio móvil



EL CASO CHILENO

La ministra de Agricultura de Chile, María Undurraga dijo que vacunar a todos los que trabajan en el mercado La Vega es cuidar a todos, y que «es importante para toda la cadena alimenticia», la cual «ha continuado trabajando desde el campo hasta la mesa, porque todas las familias chilenas necesitan alimentarse».

El relacionista público de La Vega Central, Arturo Guerrero, dijo que se llegó a una «alianza estratégica con todas las autoridades para que la gente que trabaja en La Vega, para la que viene a comprar a La Vega, para los que están en las ferias libres, para los locatarios y quienes son dependientes de los locatarios tengan su vacuna y entre todos derrotemos esta maldita pandemia».

La ministra Undurraga también se refirió a la situación de abastecimiento y descartó un cierre en el movimiento de la ciudad. «Lo hemos dicho no solo desde el Ministerio de Agricultura, sino también desde el Comité de Abastecimiento Seguro, una instancia que reúne a todos los actores de la cadena de alimentos, los chilenos se alimentan tres veces al día y esa cadena de alimentos no puede parar. No es viable para el sector ni para los chilenos el cortar la cadena de alimentos. Lo hemos visto durante este año y medio, estamos orgullosos de este trabajo colaborativo que hemos hecho con los distintos actores».



¿QUÉ PASA EN LA UAM DE URUGUAY?

La pregunta la planteó el martes 22 de junio Antonella Gordillo en su cuenta de Twitter @AntoGordillo. La productora señaló que «no podemos tener operadores, productores ni compradores de los 19 departamentos desplazándose sin estar vacunados. Sería muy importante tener un vacunatorio puntual para (las personas) que faltan (vacunarse) en este sector».

Horas después agregó: «El ministro (de Salud Pública, Dr. Daniel) Salinas me contestó por privado. Comparto su visión y me aclaró que no descarta un ‘ataque’ final como repaso a lugares como la UAM y otros. Muchas gracias por tomarse el tiempo que sé que hoy es poco con lo que estamos viviendo»