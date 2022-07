El Juez Dr. Alejandro Recarey exigió en la audiencia de ayer que Dr. Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública , responda en horas de esta mañana , entre varios puntos, si el gobierno uruguayo hizo estudios científicos propios, a la hora de autorizar el uso masivo de la vacuna contra Covid-19, o simplemente siguió los lineamientos PFIZER como fabricante. La respuesta se basará en 18 preguntas concretas que tratan de determinar la responsabilidad en materia de investigar las vacunas, hacer un seguimiento y si hubo un resultado claro de su eficacia. En resumen , si el gobierno y el ministerio han sido independientes al momento de avalar la eficacia y la seguridad científica de las vacunas.

Desde el momento en que la justicia toma partido de este tema a requerimiento del Dr. Salle que como un ciudadano màs que presenta un recurso de amparo para obtener respuestas a preguntas que han sido una línea de discusión y oposición a las medidas tomadas durante la pandemia, ya sea en las medidas o la campaña de vacunación, el grupo Salto en Salud – Libertad Social-, expresó su beneplácito mediante un comunicado a la opinión pública ,sobre el accionar del Juez Alejandro Recarey. «Celebramos que desde la justicia se tomen medidas atinentes a esclarecer aspectos deliberadamente ocultos en torno a la llamada pandemia COVID -19 . Esta falta de cristalinidad solo genera altos índices de sospecha hacia lo hecho por nuestro gobierno ,erosionando la confianza en el, indispensable para la convivencia ciudadana» comienza señalando el comunicado.

En otra parte de la opinión, se rechaza todo cuestionamiento al Juez Recarey, ya sea que provengan del poder político o cualquier otro Poder del Estado. Se lamenta además el grupo Salto en Salud, que se deba recurrir a la justicia para poder acceder «cristalinamente a este tipo de información sensible para la salud de los ciudadanos…..»

Un grupo que sigue una

corriente de la ciencia

EL PUEBLO consultó a Carlos Arredondo como integrante de Salto en Salud, » que es un grupo conformado por gente común, de a pie, de Salto de todas las actividades preocupados por un montón de preguntas que desde la ciencia nosotros fuimos detectando a lo largo de estos dos años de pandemia ,comenzaban a hacerse y que nadie respondía. Detectamos que hay una corriente desde la ciencia que decía que no era necesario declarar pandemia, que los PCR generaban falsos positivos y no eran confiables y comenzamos a buscar información y de a poco nos fuimos encontrando y resolvimos conjugarnos en un grupo de personas para cotejar información y para poner sobre la mesa todos estos temas que tienen que ver con la salud nuestra» dijo en principio. El nombre «Salto en Salud » se debe a que el grupo entiende que la vida del ser humano pasa indefectiblemente por la salud, «la salud emocional, la salud física, en fin todo es para nosotros salud. Y además somos también slogan Libertad Social, porque también vimos con la pandemia como nos fueron cerrando, como nos fueron cercenando las libertades basicamente y ponemos como ejemplo que en Salto después de las seis de la tarde no podíamos andar en la Costanera ,lo que consideramos una verdadera locura pero así gran parte de la sociedad lo aceptó y nosotros creemos que no es bueno aceptar recortes de libertades y queremos plantear, discutir, poner el tema sobre la mesa para que se converse. «

FALSOS POSITIVOS .Historia de una pandemia en Uruguay

El 24 de junio pasado Salto en Salud tuvo a su cargo el lanzamiento del libro FALSOS POSITIVOS Historia de una pandemia en Uruguay que pantea en su contratapa: “¿Quiénes son los disidentes que han puesto en jaque al discurso global? ¿Qué hay de cierto en todas estas voces? ¿Quiénes son los negacionistas? ¿Por qué los medios los censuran? ¿Detrás de quiénes está el miedo? En nombre de “la verdad”, tan tironeada en este último tiempo, unos se arrogan el “deber” de cerrar micrófonos y otros reclaman el “derecho” de decir y ser oídos. ¿Quiénes son los actores de este “silencio ensordecedor” que estremece las redes? Ha caído el telón y detrás aparecen secretos mortales, destrucción y nuevas visiones. Daremos luz a héroes y villanos que han surgido como nuevas figuras en esta historia contada desde el Sur.” Con esta presentación, sus autores, el Periodista Fernando Ferreira y la Escritora Rosario C. Arrigoni han realizado una selección de entrevistas y relatos a científicos, artistas, políticos, académicos, personalidades europeas, americanas y uruguayas, que han ido narrando en cada capítulo los diferentes momentos de este largo y complejo periodo.

Un problema idéntico en todo el mundo

«Esto de la pandemia de encerrarnos, de ponernos el tapaboca es como un instrumento de sumisión puesto que hay cientos de informes científicos que dicen que un tapaboca no tapa el ingreso de ningún virus , en fin hay un montón de cosas que nosotros cuestionamos desde el punto de vista científico no porque se nos ocurra, sino porque escuchamos a una línea de la ciencia que nos dice cosas bien diferentes a lo que nos dice la ciencia que tiene el halo de los poderes políticos practicamente del mundo. Pero esto no es un problema que empieza y termina en nuestro país , es un problema que está en el mundo , y nosotros lo que queremos es, sin dejar de ver que esto es un problema idéntico en todo el mundo , bueno hacer en nuestro radio de acción que en nuestro caso es nuestro departamento.»

Genera sospechas que el

gobierno no de respuestas

En relación a la instancia judicial que exige una respuesta al Ministro de Salud Pública Daniel Salinas en horas de esta mañana Arredondo afirmó : «Nos tiene que encender una alarma que un gobierno que se dice tan transparente tenga que esperar a que la justicia venga a decirle que informe y encima cuando llega el momento no se presenta a dar ninguna explicación con cosas tan claras como responder si la vacuna sirve o no sirve, mostrar un documento que acredite eficacia, el gobierno en esta primera instancia no pudo comprobarlo , entonces el juez le exigió al Ministro Daniel Salinas que de forma urgentisima le responsa 18 preguntas. Es raro , que no quieran responder cosas elementales como porque se vacunó a los niños y no se obtenga una respuesta rápida.

Estamos a la expectativa porque hay un paquete de cosas que nos llama la atención por eso seguimos bien de cerca esta acción del Juez Alejandro Recarey que puede echar un poco de luz sobre estos temas» dijo finalmente Carlos Arredondo