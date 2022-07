El programa se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social al amparo de la Ley 19.253, con el objetivo de facilitar el acceso al derecho de las personas al disfrute del tiempo libre y la recreación, dándole la posibilidad de conocer lugares turísticos de calidad a precios accesibles.

Funcionará de forma anual sin estipular temporadas bajas o altas, incentivando el turismo en las temporadas con menos afluencia de público en cada destino.

El Sistema esta liderado por el Ministerio de Turismo, articulando con otros organismos públicos y actores privados que operan dentro de la actividadturística, Agencias de Viaje, Transportistas, Alojamientos, Guías Turísticos, Servicios Gastronómicos, etc.

Lic. Faustina Martínez

Dentro del programa Turismo para Todos, se encuentra un subprograma para jubilados y pensionistas del BPS o de las Cajas Autónomas que perciben ingresos de hasta 6 BPC nominales ($ 30.000).

Se subsidiará a esta población el 25 % del valor del paquete turístico, previamente aprobado por el MINTUR, siempre que el precio del paquete no supere los $ 7.000 IVA incluido (costo que se reajustará anualmente).

Cada beneficiario podrá viajar con un acompañante (que también percibirá el subsidio), al que no se le exigirán requisitos vinculados a sus ingresos para realizar el viaje.

Agentes de Viajes.

El Agente de Viaje será el responsable de la planificación, comercialización y ejecución del paquete turístico.

Es condición necesaria que el Agente de Viaje y los demás Prestadores que participen de la ejecución del paquete estén en situación registral regular (cuando corresponda) en el Registro de Prestadores Turísticos del MINTUR (Transporte Turístico, Alojamientos, Guías Turísticos, Gastronomía, etc.).

Para informarse de propuesta , de cronograma de viajes , paquetes y descargar el formulario de adhesión aquella agencia que desee participar , pueden acceder a https://www.gub.uy/ministerio-turismo o

dirigirse a turismoparatodos @mintur.gub.uy