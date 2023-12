“Ministerio del Interior y gobiernos departamentales tendrán un gran desafío por delante”

Diputados dio media sanción al proyecto de ley “Alerta Amber”

La Cámara de Representantes dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que crea la llamada “alerta Amber” y que refiere a la “búsqueda temprana de menores de edad ausentes”, proyecto propuesto por el Diputado nacionalista Álvaro Rodríguez. Ahora dicho proyecto pasa al Senado para su estudio.

¿Qué es Alerta Amber?

Al tiempo de su tratamiento en sala, sobre las 21.30 horas, el autor del proyecto explicó de qué se trata y cuál es el origen del proyecto. “Algunos me han escuchado hablar del alerta Amber, y me han preguntado ¿qué es eso? La alerta Amber es una búsqueda temprana de menores de edad ausentes. Se llama Amber por Amber Hagerman, que es una niña de 9 años que en el año 1996 en Dallas, Texas, Estados Unidos, estaba jugando con otro niño donde desapareció y a los días es encontrada sin vida. Ahí se activaron un montón de mecanismos en los que se desarrolló esta alerta temprana llamada Amber, que después fue replicada en muchos países y que pude ver hace poco al visitar Estados Unidos, y la aplicación que tiene se puede ver en diferentes cartelerías que en definitiva es la búsqueda temprana de niñas, niños y adolescentes”.

“Para ilustrarles algo que alguno de los familiares y algunas personas me hacen llegar cada vez que hablo en algún medio, en estos días particularmente hubo uno que me llamó la atención porque me dijo que su hijo estaba en la playa, se ausentó unos minutos ‘y no te puedo explicar la sensación que sentí’, y ahí mi comentario fue, imaginémonos lo que se puede sentir cuando se da una ausencia real y no temporal como a veces estamos acostumbrados a ver”.

“Quiero agradecer a los familiares de todos aquellos que están sufriendo o que en su momento sufrieron y que me lo hicieron saber. En el día de hoy conversé con algunos, pero en particular quiero agradecer a Alejandra Rodríguez, la mamá de Ignacio Susaeta, un joven que desapareció y que la familia ha dado todo por su búsqueda y también por ayudar en este tipo de casos. Me entrevisté con ella, escuché su testimonio y ver en qué se podía mejorar el proyecto del que estamos hablando”.

¿Cómo funciona?

“Una alerta que va a estar a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con los sistemas nacionales de emergencia, sin duda van a tener que realizar un trabajo conjunto”.

“¿Qué pasa habitualmente cuando desaparece una niña, un niño o un adolescente? Hoy va a la policía y le dicen que la búsqueda arranca a las 24 o 48 horas porque recién ahí es cuando se considera ausente. Este proyecto evita que eso suceda. Que uno cuando va a realizar la denuncia, el policía que se la toma se encuentra obligado a tomar la denuncia, automáticamente tiene que dar aviso del alerta correspondiente. Policía que no lo haga se le considerará como una falta grave”.

“Esto no es porque sí. Todos sabemos que Uruguay está a 3 horas de cualquier punto de frontera, la que tiene muchas debilidades en caso de trata o del crimen organizado, por lo que es muy vulnerable, por lo que las primeras horas terminan siendo fundamentales, es por eso que al cabo de las dos horas de transmitida la denuncia tiene que emitirse la alerta correspondiente con las características del nombre completo, edad, sexo, día y hora aproximada, color de ojos, señas particulares, acompañado de una fotografía para poder visualizar (a la persona ausente)”.

“Esto también va a facilitar el trabajo de los medios de comunicación que hoy cuando se da una situación de estas tienen que ir a hablar con la familia para solicitar la autorización, publicar los datos. Por otro lado, muchas veces esa persona aparece y la noticia sigue circulando en los Facebook y en las demás redes sociales, esta ley va a permitir que no solo se emita la alerta sino que una vez que aparezca, esa alerta se pueda dar de baja”.

“El Ministerio del Interior tiene un gran desafío por delante, que es ampliar lo que es esa búsqueda y tener personal específico para esa materia. En el proyecto de ley también se prevé la incorporación por parte del Ministerio del Interior de un software de envejecimiento facial, algo que es clave porque cuando avanza la edad de la niña, niño o del adolescente, las características físicas cambian mucho, y tener la imagen proyectada es muy significativo”.

Importante señal a familias

“Creo que es un proyecto que es bien amplio, que va a permitir dar una señal importante. Tiene cambios cualitativos, se crea un número (telefónico) específico para la alerta, un correo electrónico. También los medios de comunicación que van a tener que difundirlo y los gobiernos departamentales deberán dar a conocer la noticia a través de los Comité de Emergencia”.

“Ni hablar que esta alerta llegará a puertos, a puntos de frontera, peajes, a un montón de lugares que significa que se pueda penetrar con información, visualización y que todos podamos recibir a través de la compañía de teléfono un mensaje de texto cuando se da la alerta correspondiente en convenio entre el Ministerio del Interior con las compañías telefónicas”.

“Con este proyecto se está dando un paso y una señal importante a muchas familias que muchas veces ven las vulnerabilidades que tiene el Estado cuando se da una situación de estas características”.

“Esperemos que el Senado lo trate a la brevedad, que en los próximos meses del año que viene esto ya pueda ser una ley definitiva y que el Ministerio del Interior pueda llevar a cabo estos cambios tan necesarios a nivel normativo, a nivel de ejecución del proyecto, y sobre todo, a muchas familias que están esperando una respuesta”, concluyó.