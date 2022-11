Minerva va por más y quiere quedarse con frigorífico B.P.U.

A través de un comunicado, la brasileña Minerva SA se encuentra en avanzadas con-versaciones para concretar la comprar Breeders & Pac-kers Uruguay (BPU) a la em-presa japonesa NH Foods Ltd, en nuestro país.

Si bien en su página web, NH Foods expresó ayer martes que «según lo trascendido en diferentes medios, Breeders & Packers Uruguay S.A., subsidiaria consolidada de NH Foods (la “Compañía”), esta-ba realizando una oferta no vinculante legalmente para la adquisición por parte de MINERVA S.A. y realizando las debidas diligencia, pero esto no fue anunciado por la Compañía. Si bien es cierto que la Compañía ha recibido una oferta de adquisición de una contraparte, la debida diligencia es se están llevando a cabo, y se están llevando a cabo va-rias discusiones y consideraciones, no se ha tomado ninguna decisión por la Compañía y BPU en este momento.» Minerva comunicó este lunes que confirmó ante la bolsa de

valores de Brasil que realizó una oferta para la compra de BPU, que además está sometida a una auditoría que se llevará adelante mediados de diciembre próximo, cuando finaliza el período de exclusividad de la multinacional para concretar la operación de compra.

Según medios brasileños, el comunicado dice que «la iniciativa está en línea con la estrategia de Minerva Foods de maximizar su diversificación geográfica, a través del desarrollo de alianzas y asociaciones, explorando así oportunidades estratégicas, incluso con NH Foods, en varios países. Cabe destacar que todos los movimientos de Minerva Foods se basan en la disciplina financiera, preservando cómodos niveles de apalancamiento, buscando maximizar la generación de valor para todos los accionistas».

BPU fue adquirida por el grupo japonés en 2017, pagando en su momento 135 millones de dólares, al primer propietario de la planta, quien la construyó desde cero, el inglés Terry Johnson. En las últimas horas, BPU también ha sido noticia por ser la planta que concretó la exportación este sábado de 300 kilos de lengua bovina, luego de 22 años con destino a Japón. Dicha planta, actualmente tiene una faena diaria que promedia los mil vacunos. De cerrar la compra de BPU, Minerva ampliará en un 40%su capacidad de faena en nuestro país, actualmente, la empresa cuenta con tres unidades en Uruguay (Canelones, Carrasco y PUL), con una capacidad conjunta para sacrificar 2.500 bovinos por día. El negocio podría suponer una oferta entre 35 millones y 45 millones de dólares.