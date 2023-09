Mindfulness o atención plena, una contribución a la salud mental y emocional

Lic. en Psicología Cristina Beltramelli.-



Hoy paso por aquí para plantearles algunas ideas relacionadas con el taller a realizarse el próximo mes de octubre sobre ANSIEDAD.

Seguramente el tema no es desconocido por nadie, en la sociedad actual está muy presente, 300 millones de personas (de todas las edades) viven con ansiedad, de acuerdo a la OMS, y un número similar viven con depresión. Deberíamos preguntarnos cómo estamos viviendo para que se den estas cifras tan alarmantes.

Lo que no sé si está tan claro es que hay un tipo de ansiedad que resulta adaptativa, y otra que podemos denominar ansiedad como sufrimiento. En el primer caso no es motivo de alarma o preocupación, es natural, y hasta diría necesaria. La que preocupa es la segunda de ellas, porque interfiere en nuestra vida cotidiana rebasando nuestra capacidad de adaptación siendo posible que nos sintamos irritables, enojados o abrumados; y si estamos en una situación que amenaza nuestra vida es posible que experimentemos miedo o pánico.

Podemos identificar varias formas de trastornos en los que está presente la ansiedad como sufrimiento: Trastorno de ansiedad por separación, trastorno de angustia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de ansiedad secundarios a enfermedades médicas o sustancias, etc.

Una vez diagnosticado el trastorno, se podrán elegir los recursos e intervenciones terapéuticos para cada caso: psicoeducativos, psicofarmalógicos, psicoterapéuticos, cambios de hábitos de vida y atención a factores psicosociales, entre otros.

Cuando me refiero a la ansiedad adaptativa hago referencia a una respuesta adaptativa frente a una situación que entraña cierta incertidumbre. Por ejemplo, me pregunto ¿cómo me irá en el examen? El malestar generado por la anticipación me impulsa a estudiar; podemos sentir un estado mental de inquietud, tensión, agujerito en el estómago, pero acordemos que si estamos vivos no podemos dejar de sentir esa clase de estados, que por cierto son pasajeros.

La ansiedad que preocupa a nivel individual y también social, es la ansiedad como sufrimiento, por las consecuencias que la misma acarrea. Se trata de un proceso fisiológico, emocional y cognitivo, que se retroalimenta así mismo elevando el malestar en cada bucle de retroalimentación. Cualquiera de ellos (sensación, pensamiento y emoción) pueden ser la ventana de inicio del círculo, activando de modo automático los otros procesamientos. Para citar un caso, por ejemplo los pensamientos anticipatorios desembocan en la emoción del miedo e “incendian” las sensaciones físicas (palpitaciones, sudoración, temblores, tensión muscular, inquietud, etc).

Cuando estamos ansiosos, solemos tener alteraciones en la concentración y memoria, expectativas negativas, dudas, susceptibilidad y sobrevaloración, entre otras. ¿Te suena?

La gran pregunta es cómo ocuparnos de ella, porque de eso se trata, según este enfoque, NO se trata de evitarla, de huir de ella ni controlarla, se trata de afrontarla y gestionarla. ¿De qué manera?

En primer lugar, es importantísimo generar condiciones de seguridad para poder ocuparnos de ella y hay recursos que nos ayudan hacerlo. Llamo recurso a todo aquello que te ayuda a satisfacer una necesidad o afrontar una dificultad. En el caso de la ansiedad es aquello que te ayuda a contenerla y acompañarla, que te fortalece para transitar ese estado cuerpo–mente de un modo más apropiado y saludable.

Cuando estamos presos de la ansiedad debemos activar el sistema de calma y afiliación (activación SNP) pues necesitamos sentir calma, seguridad, paz, un refugio seguro, un poco de espacio interior para dejar de sentirnos tan agobiados.

Te invito a que pruebes una manera alternativa de afrontar tu ansiedad, en el taller a realizarse el día 7 de octubre denominado “Afrontando mi ansiedad de manera

segura”. En el mismo te enseñaré a trabajar las sensaciones para regular la intensa activación fisiológica, el procesamiento cognitivo para regular la tendencia a la rumiación y anticipación del pensamiento, y el procesamiento emocional para aprender a regular las emociones. El abordaje se hará desde el enfoque de MINDFULNESS y COMPASIÓN.

Si te interesa, comunícate a mi mails “crisbelt2@gmail.com” o mi instagram “beltramellicristina”, te informaré al respecto. ¡Te espero!