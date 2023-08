Mindfulness o atención plena, una contribución a la salud mental y emocional

Lic. en Psicología Cristina Beltramelli.-



Hoy paso nuevamente por este medio para hacerles llegar mi humilde contribución a la salud mental y emocional, desde un enfoque alternativo.

Les comento que el sábado 19 de agosto he compartido un TALLER en las afueras de la ciudad, en un precioso ambiente natural como lo es este Vivero-Café lo que ha posibilitado también el intercambio con los participantes, con un rico café de por medio.

La presentación giró sobre algunas de las ACTITUDES de Mindfulness científico o secular, acompañadas por prácticas de meditación; siendo la propuesta muy bien recibida por un grupo de mujeres y hombres de nuestro entorno.

En los artículos anteriores hice referencia a algunas de esas actitudes, tales como la MENTE DE PRINCIPIANTE, ACEPTACIÓN Y APERTURA, entre otras.

Hoy comparto algunas más:

1 Estar totalmente presente: este es el aspecto más básico de la práctica Mindfulness, el prestar atención plena al momento presente, estar conectados con lo que sucede instante tras instante para de esa manera hacer consciente nuestras necesidades, deseos, malestares y poder atenderlos.

Este estado de conciencia parecería muy sencillo de lograr, sin embargo no es tan frecuente como parece, necesitamos proponernos voluntariamente y practicar. Todos podrán seguramente identificar el estar gran parte del día enganchados en pensamientos no intencional, distraído y absorto pensando y pensando en los problemas, evocando involuntariamente el pasado o pensando el futuro de manera obsesiva. No olvides que cuando estamos atrapados en nuestros pensamientos ya no estamos más en “la realidad”, estamos en un mundo virtual. Todo esto nos demanda una gran cantidad de energía y termina agotándonos.

2– No juzgar: Es el verdadero reto de la práctica ya que el mundo se ha diseñado a partir de los juicios. Lo que se propone es disminuir el «me gusta», «no me gusta» y las «categorizaciones en blanco y negro». Poder darte cuenta cuándo tu mente está etiquetando un pensamiento, sentimiento, malestar; tener conciencia de esos juicios sin fusionarte con ellos, y no enjuiciarte por tener juicios, simplemente notarles y no seguirles el juego.

3– Dejar ir: Se practica el soltar el hábito de aferrarse a determinada experiencia, de querer controlarla y la preocupación excesiva de que las cosas ocurran de acuerdo con nuestras expectativas; se la deja ser de acuerdo con su propia naturaleza, sin esperar que acabe, pase o se vaya. Esto puede sonar a “conformarse”, como diciendo “entonces no hay que hacer nada porque hay que dejar que las cosas sean”. Sin embargo no se refiere a perder la motivación sino a actuar con la fuerza de nuestras aspiraciones e ideales porque sabemos que son constructivos, pero sin estar aferrados a que las cosas ocurran de acuerdo a nuestras expectativas.

Y esta actitud la puedes trasladar a la vida cotidiana, con tus amigos, familiares, conocidos: ¡qué dicha y alivio el dejar de luchar o querer tener siempre la razón… dejar de querer controlar todo a nuestro alrededor!

4– Gratitud: Se puede entrenar la mente para conceder importancia a las experiencias agradables por pequeñas que sean, para reconocer lo que sí hay, lo que ya se tiene, por estar con vida y no sólo por lo que se hace o se logra.

Según aportes de la Neurociencia, de forma muy frecuente, en nuestro diario vivir el cerebro se engancha en situaciones dolorosas, desagradables o se obsesiona en la resolución de problemas, cayendo en un “sesgo negativo” que termina generando mucho estrés. Agradecer es un antídoto natural para el estrechamiento de conciencia que se produce cuando estamos presos de la ansiedad o de la rumiación. Cuando nos tomamos unos minutos al día para ser conscientes de los dones que hemos recibido y las múltiples bendiciones que están presentes en nuestra existencia, hacemos espacio para aquellos momentos que por ser cotidianos y darlos por sentado pasa a no ser percibidos. Agradecer nos ubica en el presente y nos permite sentirnos satisfechos con “lo que ya está aquí”. En la mayoría de nosotros ya hay suficientes motivos para ser felices.

RECUERDA QUE SI NO PRACTICAS, NO FUNCIONA…