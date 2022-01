Miguel Villarruel, el DT de Liga Agraria.»Hasta el martes esperamos y definimos la nueva lista»

«No tenemos una lista definitiva, porque el hecho es uno: en relación a los primeros nombres convocados, algunos que nunca asistieron y otros sí. Por lo tanto hasta el martes de esta semana esperamos y definimos la nueva lista. El que no se sume quedará afuera».



Con EL PUEBLO, el Director Técnico de la selección de la Liga de las Colonias Agrarias, plantea la realidad de hecho, porque a menos de un mes de iniciarse el Campeonato del Interior, el sector del Interior de Salto, abriga dudas concretas respecto a quienes serán los que compondrán el plantel definitivo. Es sabido que a la hora de la primera citación, MIGUEL VILLARRUEL recurrió a algunos jugadores que alistaron en equipos de la Liga Salteña y que luego solicitaron pase para equipos de la Agraria. Sobre esa base están habilitados para jugar. DESDE ELLOS Algunos casos son particularmente notorios. Por ejemplo: Ernesto Samit (golero), Braian De los Santos, Charly Cabrera, Juan Alberto Iriarte, Robert Rodríguez (volantes); Carlos Alberto Vera, Sebastián Masseroni y Alexander Píriz (delanteros).«Hasta ese día, no adelantamos nada, si de plantel definitivo se trata. Es verdad que hay jugadores que nunca se hicieron presentes y otros que fueron parte de la asistencia. Por lo tanto, evaluaremos los casos, para resolver lo que haya que resolver». ¿CON QUIÉN PARA JUGAR? A Miguel Villarruel no solo le es preocupante algunas ausencias en los entrenamientos, sino también la ausencia de un calendario previo de partidos. Reconoce que no es fácil en enero, obtener rivales «para calibrar lo que vamos teniendo o podemos ofrecer».Ocurre que en el caso de los equipos de la Liga Salteña, finalizaron la actividad y la mayoría de jugadores están en tiempos de receso. A nivel de algún neutral se planteó la opción de Artigas, pero desde la frontera, el DT Rodrigo «Lalo» Robaina descartó esa posibilidad.Es posible tener en cuenta a algún equipo de la Liga Senior, que el pasado sábado concluyera la temporada. Se dijo a EL PUEBLO, que uno de ellos puede ser Ceibal, de generoso potencial individual y colectivo, jugando en la Divisional «B». De lo que no hay dudas es que a varios niveles la naciente semana será clave para los agrarios que a la hora del Torneo del Interior, estarán asumiendo de hecho la representación de todo el fútbol salteño. (Foto extraída de la página oficial de la Liga de las Colonias Agrarias).