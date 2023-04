¿Miedo de no poder ser o la injusticia misma?

-Más allá de afrontar uno o dos partidos finales, la cuestión central transformada en duda, es si desde los clubes se vota o se rechaza la idea de los neutrales, de afrontar los play off al mejor de dos partidos. Implica establecer que el primer partido no tenga un carácter obligatorio a secas. Un segundo partido, podría estar otorgando una chance más a quienes ocuparon el puesto quinto, sexto y séptimo del Acumulado.

Frente a la posibilidad que pueda NO comulgarse el mismo objetivo de los neutrales al tiempo de los play off, cabrían dos interrogantes: desde quienes ocupen las plaza 2, 3 y 4 del Acumulado, miedo-temor de no alcanzar la condición de liguilleros o caso contrario, la injusticia misma si no ingresan entre los primeros cuatro que definirán la copa 2023.

Lo concreto es que en la próxima sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el pronunciamiento tendrá que surgir. Después de todo, a un mes del inicio del Campeonato Salteño de la Divisional «A», se trata de una resolución pendiente.

La primera rueda, todos contra todos. La segunda, cinco fechas, desde el momento que se dividirán en pares e impares. Pero….¿después qué?