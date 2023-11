Micros «Apagar mandatos, encender discursos libres de violencia» con auspicio del Consulado argentino

En programa radial Quinto Elemento desde hoy

En el Mes Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el Consulado Argentino en Salto auspicia “APAGAR MANDATOS. ENCENDER DISCURSOS LIBRES DE VIOLENCIAS”.

Se trata de un espacio para reflexionar sobre algunas de las formas invisibles de ejercer la violencia de género, que pasan desapercibidas al formar parte de la vida cotidiana y ser conductas totalmente naturalizadas.

Será durante tres viernes comenzando hoy a las 7.30 horas en la 107.9 (MUNDO FM) – Programa Quinto Elemento, conducido por Valeria Giovanoni y Daniel Caiazzo

Los detalles de la iniciativa fueron aportados a EL PUEBLO por la Cónsul argentina Carola del Río.

La serie de micros comienza hoy con el tema VIOLENCIA MEDIÁTICA, HUMOR SEXISTA Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Participan las Lic. en Piscología Cecilia Casola que se desempeña en la Comisión Departamental contra la violencia de Género, y Fernanda Sisa que se desempeña en el Servicio de Respuesta a Mujeres en situación de violencia de género de INMUJERES.

El Viernes 17 el tema se abordará desde la VIOLENCIA ESTÉTICA. El tema trata sobre el ideal de belleza; los cuerpos hegemónicos y la gordofobia; las mujeres y la relación con el cuerpo; el impacto en la salud de las mujeres de los procedimientos estéticos y quirúrgicos; el caso Silvina Luna.

Participará Lala Pasquinelli, fundadora de la comunidad “Mujeres que no fueron tapa” que busca hackear los mandatos y estereotipos de género y tiene una campaña denominada “Hermana, soltá la panza”

«Mujeres que no fueron tapa comenzó ya hace algunos años como una iniciativa muy chiquita y la verdad que está teniendo fuerte repercusión no solo en la Argentina sino en toda América Latina incluso mucho en España , justamente Lala está viajando a España también porque ella trabaja precisamente también todo lo que tiene que ver con estereotipos «

Lala empieza analizando las tapas de revistas en donde ve claramente que las mujeres que se muestran en las revistas no tienen nada que ver con las mujeres reales, » cuando uno mira esas publicaciones no se encuentra identificada en ningún lado, o sea las mujeres normales, las mujeres que hacemos, las mujeres que trabajamos, las mujeres que estamos comprometidas con distintas cuestiones y tenemos participación en el ámbito público no estamos representadas en esas imágenes » afirma Del Río.

Para el Viernes 24 se propone VIOLENCIA ECONOMICA Y MICROMACHISMOS

La dependencia económica y la manera en que condiciona nuestras decisiones; la importancia de detectar las propias habilidades para tener autonomía; los padres que no pasan la cuota alimentaria; el Mansplaining: cuando el varón explica da lecciones a una mujer en lo que ella es experta.

Participarán Adriana Miraballes de INMUJERES y la Cónsul argentina en Salto, Carola del Río.

En diálogo con EL PUEBLO, la Cónsul destacó que «estos contenidos forman parte de la Campaña Nacional de Prevención de las Violencias de Género que lleva adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina, la cual se propone trabajar sobre el origen de las violencias, las desigualdades de género. Se trata de una invitación a la reflexión, a la acción y a la construcción colectiva para (re)pensar las prácticas y conductas que muchas veces naturalizamos sin darnos cuenta y que reproducen las desigualdades y las violencias de género.»

La Campaña promueve la reflexión, el cuestionamiento y la problematización de los sentidos comunes y discursos que sustentan y reproducen los distintos tipos y modalidades de violencias de género, con el objetivo de construir una sociedad más justa e igualitaria.