“Mi voz, un don y herramienta para hacer el bien” Concierto ‘Suoni del Cuori’ en la Sociedad Italiana

María Elena Canessa

Ela Canessa, en pleno desarrollo de su carrera artística, nos comparte su pasión por el arte, sueños y proyectos. Diario El Pueblo fue en búsqueda de la palabra de quién va generando su vínculo con el público salteño, cautivando con sus melodías y también inspirando. La sencillez, generosidad y humildad que la caracterizan, elevan aún más su calidad de artista, que gana elogios y admiración.

Compositora e intérprete, con su dulce voz recorre distintos géneros, haciendo ahínco en las musas italianas, ya que parte de sus estudios los realizó en ese país.

Egresada de la Escuela Universitaria de Música de la UDELAR, Canessa tiene la capacidad de reunir a varios talentos de la música clásica de Sudamérica para sus conciertos, es por eso que hoy en la Sociedad Italiana, se darán cita para presentar ‘Suoni del Cuori’ (Sonidos del Corazón) junto a músicos que llegarán de Chile y Argentina.

Ante el evento de esta noche, decidimos entrar en la vida de Ela para conocer sus pasos en este fascinante mundo del canto y el arte.

“Soy cantante, amante del arte y de la música.

Egresada de la Escuela Universitaria de Música. Estudié la tecnicatura opción musical canto.

Para mi la profesión en realidad es más bien eso, cuando uno sale al mundo a practicar, y a veces, a crear una profesión nueva a base de experiencia de los propios sueños. Es el título de un pedacito de un recorrido mucho más grande.

Considero que mi vocación comienza desde chiquita; desde los 4 años.

Mi primer contacto con el arte fue cuando mis padres me mandaban a clases de ballet; allí empieza esa conexión con el arte y con el escenario, de ahí en más me acompañó toda la vida el ballet.

Después fue mutando, hice teatro, con talleristas de aquí de Salto, de a poco se fue mechando el canto, te puedo decir que fue lo último que vino.

A través de una obra de teatro, canté una canción de Celine Dion y a raíz de esa canción, cuando terminó la obra, una señora se me acercó y me dijo; ‘llegué tan estresada me sentía super angustiada y cuando te escuché cantar me transmitiste paz, me sentí mejor y me voy más contenta’. Cuando ella me dijo eso entendí enseguida por qué iba a seguir cantando y por qué quería cantar. Si esa señora se sintió así, entoces quiero dedicarme a esto y transmitir lo mismo a muchas personas.

La música también hacía lo mismo conmigo, viví muchas situaciones difíciles en mi vida, y la música siempre fue mi lugar seguro, él que me transmitía esperanza, paz y mi búsqueda nació por ahí.

Sentí qué la vida me dio como un don, una voz que quiero usarla como herramienta para hacer el bien, por eso entiendo que todos los caminos conducen a eso.”

La docencia en el canto

“En esta búsqueda de conocer mi propia voz, viajé a Italia, estuve dos años radicada estudiando, iba a Buenos Aires también con Alejandra Malvino que es profesora del Teatro Colón de Buenos Aires. En esa búsqueda de querer conocer mi instrumento, comenzaron a acercarse personas amigas y cercanas a decirme; ‘Ela quiero aprender, quiero que me enseñes.’

Al principio no tenía la idea de que podría ser docente, el propósito era dedicarme solo al canto y a la par comencé a escribir canciones. Entonces en ese ínterin de prepararme y de estudios, en el camino de crear mis propias canciones y ser cantante dije; ‘Bueno, ¿Por qué no?. ¿Por qué no enseñar?’.

Decidí compartir esa herramienta y ayudar a otros a encontrar en esta pasión la voz para expresar lo que sentimos.

También la experiencia en este camino de tomar lo mejor de cada profesor, y lo difícil también. A veces uno se encuentra con personas que no pueden transmitirte, gente que baja tu autoestima, en ambientes complicados, sobre todo hablo de la experiencia que tuve en Italia.

Así comienza una nueva pasión de compartir la música desde la enseñanza.

En el camino de ayudar y enseñar, no hay edad, porque hay niños de 5 años como así también mayores hasta 75 años. Para los más chiquitos también hay un programa donde trabajo con una colega.

Toda la formación de danza, teatro y otras artes las voy aplicando según las edades.”

‘El Camino de la Voz’

Canessa nos cuenta de su escuela de Canto, dónde se pule la voz mediante las técnicas que utiliza para que las personas logren realizar lo mejor y principalmente, sentirse bien en un espacio acogedor.

“Es una escuela de Canto y de bienestar, un espacio de expresión.

Específicamente trabajamos el instrumento vocal, la expresividad, la escenografía, pero lo principal es compartir la técnica de la herramienta vocal, que cada uno conozca su voz.

La Intención es que la persona que llega se encuentre bien, que tenga su espacio de sentirse libre, porque allí tenemos los ejercicios vocales de relajación, de poder soltar eso lindo que tenemos y lo llevamos con nosotros.

Siempre se mezclan un poco las artes, la partes escénicas y expresivas están todo en uno solo. Creo que cuanto más podamos integrar a todas más rico se hace nuestro camino y por ende contamos con más herramientas.

Considero que la voz es mucho mas que el instrumento en sí; tiene que ver con las emociones, con buscar lo que uno siente y las ganas de cantar.

La escuela está activa en el Centro Cultural Academias Previale, en Lavalleja 48.”

¿Qué vamos a apreciar el 13 de agosto en la Sociedad Italiana?

“El Domingo 13 de Agosto vamos a disfrutar de un maravilloso concierto con instrumentos sonando en vivo. Para la velada hemos invitado a prestigiosos músicos como Anaki Guzmán Olivares quien es Violinista y Violonchelista, ella es chilena que vive en Uruguay hace unos años. Sebastián Kuselman, Argentino, toca instrumentos de vientos andinos, y también vendrá una pianista de Buenos Aires Argentina Yanina Daniele.”

El Punto de partida para las presentaciones frente al público.

“Desde el 2020 comencé a realizar conciertos para poder hacer mi espacio y generar mi camino, poder realizar eventos acá.

En pandemia cuando nos permitieron salir armé un concierto con una pianista canadiense días antes de la Navidad.

Soy abierta en el sentido que tengo formación en música clásica pero también me encanta el estilo como por ejemplo el que interpreta Andrea Bocelli, por eso con esta pianista hicimos ese concierto en la Sociedad Italiana, el cual tuvo una muy buena aceptación del público. En ese momento, donde recién salíamos de la pandemia y se podía realizar las primeras reuniones la gente tenía la necesidad de escuchar musica y salir a este tipo de eventos.

De ahí en mas, comencé a auto gestionar conciertos y éste es el quinto.

En el 2021 hicimos un concierto solamente de música italiana, canciones de películas, clásicas y las más célebres, distintos estilos todos arreglados y confabulados al piano.

Un día la vida nos conectó con estos músicos que vienen para este fin de semana. Coincidimos con el mismo propósito, ellos tienen formación clásica, a la vez les gusta hacer música que lleve mensajes positivos a la gente. Nos reúne la misma intención. Realizamos un recital en el Hotel Concordia llamado ‘Concierto por la Paz’.

De allí nos contactamos nuevamente y dijimos; debemos reunirnos nuevamente”.

Sonidos del Corazón

“Este concierto que realizaremos este próximo domingo lo denominamos ‘Suoni del Cuori’ (Sonidos del Corazón).

Hemos encontrado muy buena recepción de la Sociedad Italiana quién nos abrió las puertas, dando una mano también porque ellos están intentado remodelar el lugar, necesitan fondos y este concierto es justamente para ayudar.

Unimos los propósitos y este domingo nos volvemos a reunir en este precioso lugar.”