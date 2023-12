  «Mi cuerpo es el que habla»

Luis Suárez jugó su último partido en el Arena do Gremio este domingo por la noche, cuando el Tricolor Gaúcho venció 1-0 a Vasco da Gama con un golazo del uruguayo. El público de Porto Alegre se rindió a sus pies, con un recibimiento y una despedida pocas veces antes vista. “No creo que se pueda terminar mejor este año maravilloso acá, con nuestra afición”, indicó el salteño luego en rueda de prensa.“Me hubiera gustado jugar la Libertadores, pero el que habla es mi cuerpo. El dolor que siento en el día a día es mucho y tengo que pensar en el Luis Suárez ser humano. Tengo una carrera muy larga y creo que me he ganado el derecho a decidir, a decir ‘basta’ y a poder disfrutar donde me toque jugar, de disfrutar a mis hijos, a mi mujer”, reconoció.