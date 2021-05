“Mi actividad, es el arte de hacer lo que me gusta con mis propias manos”

“…desde casa” Con Marcelo Arzaguet

Principal de “Gust.arte 2021”

La historia que vamos a presentarles, es la de un gran conocedor de actividades, que ha conseguido llevarlas a cabo a lo largo de su vida.

Intentos que le han sido muy útiles, como experiencia y por una mejor calidad de vida, pero creemos, que, en esta oportunidad, ha encontrado la calidez que buscaba, complementándola con dedicación, creatividad y rentabilidad, dedicándose a la artesanía en hierro y madera.

Su nombre es Marcelo, y en su trayectoria de vida, ha cumplido con las exigencias de empleado, vendedor informal, entre otros, hasta que un día surgió de una conversación familiar, la idea de instalarse con un negocio propio.

¡Ser su propio patrón, lo colmó de expectativas!, y así fue que, al animarse, comenzaron a surgir las oportunidades.

Incursionó junto a su familia, en un negocio en el rubro comidas al paso, el cual funcionó durante 14 años y su nombre fue Rotisería “K’Rico” en Avda. Batlle y Santa Rosa, la que luego de años de dedicación, fue adquirida por otros propietarios, en marzo del 2020.

La empresa mencionada, les ha dejado muchas enseñanzas como historias lindas de recordar y contar.

De Marcelo, conocimos que les gustan las largas caminatas a orillas del mar, así como la pesca deportiva, ir de campamentos y como si todo ello fuera poco, la atracción como hincha de su corazón que grita, por Ferro Carril de Salto, y Nacional de Montevideo.

Además, de que cuenta con una familia unida, que mucho lo apoya.

Cuando le consultamos:

¿Cuándo comienza el proyecto para su emprendimiento?, esto nos respondió:

Después de haber vendido la rotisería, nos tomamos unas merecidas vacaciones, en La Esmeralda- Rocha, nuestro lugar favorito de esas costas.

Uno siempre hace cosas para la casa, un perchero, un masetero, una mesa, colgadores de llaveros, entre otros.

Al volver y encontrarme más tiempo en mi casa, dándome cuenta que tenía todo el tiempo del mundo, decidí dedicarle el 100% de tiempo a esta actividad que siempre me gustó y llamó la atención: las artesanías.

Para mí, el arte de hacer lo que me gusta con mis propias manos.

Y comencé… Pero llegó el momento, en que tenía percheros de pie y de pared, lámparas de pie y de mesa, mesas de living o ratonas, varias cosas, que ya estaban ocupando demasiado lugar.

Hasta que me dicen en mi familia: “vamos a ponerle un nombre y hacer una página en las redes sociales para que conozcan tu trabajo”.

Y así nació nuestro emprendimiento.

¿Cómo es el nombre?

Gust.arte 2021

¿De qué se trata?

Para mí es un estímulo para el día a día, es el coraje de hacer lo que tu corazón o intuición te dice. Porque cada vez que termino un trabajo ya quiero empezar el próximo… como explicar…cuando estoy armando una pieza ya visualizo la próxima a realizar.

Teóricamente se trata de reutilizar para decorar, artículos u objetos que están en desuso y hacerlos renacer, en traerlos de nuevo a nuestra vida, en otra forma o estilo.

¿Por qué inclinarse por este rubro?

Fue por algo de gusto a la creatividad y lo rústico, que encontré cabida a mi imaginación

¿Es un emprendimiento familiar?

Se podría decir que si, que es un emprendimiento familiar, más allá de que la confección de los trabajos los hago a mi gusto, acepto la sugerencia de la realización de algún objeto, siempre tengo la opinión de mi familia y la valoro mucho.

En cuanto a la parte de las redes sociales es mi hija quien se encarga.

¿Qué artículos utiliza para su realización?

El material a reutilizar son hierros, maderas, cadenas, los cuales, por su forma, tamaño, diseño o apariencia, pueden terminar siendo una lámpara un perchero, un porta botella.

El mismo material, la misma pieza, el mismo objeto, te va mostrando en que puede ser útil.

Te cuento lo que me pasó el año pasado con una lámpara de mesa: realizada en madera de monte.

Compré un viaje de leña para la estufa, cuando estaba entrando la leña, había un tronco torneado que me llamó la atención y lo dejé aparte. Después que se secó, lo empecé a trabajar puliéndolo y terminó siendo una lámpara de mesa que llamaba mucho la atención por su forma.

¿Qué es lo primero que llevó a cabo en sus comienzos?

Lo primero que realicé, fue un artefacto para la luz de colgar, hecho en madera rústica de pinotea, con dos portalámparas y cuelga de una cadena antigua.

¿Qué cree se le ha hecho más difícil realizar?

Si lo haces con ganas y voluntad no hay nada imposible, difícil.

Diría trabajoso, una lámpara de pie de poste, la cual pasa por el medio de un vidrio que hace de mesa.

Esa me dio trabajo, demoré mucho en terminarla, me sentaba enfrente y pensaba cómo podía hacerle, hasta que con opiniones de amigos y familia se me prendió la idea y logré terminarla.

¿Y lo que más le gusta de lo que hace?

No hay uno en particular que me guste más que los otros, porque todos están hechos en distintos momentos y con distintas emociones.

La creatividad que lleva cada uno de ellos, los hace ser únicos y por lo tanto especiales para mí.

¿Qué tiene más salida comercial, de lo que fabrica?

No hay una pieza que tenga más salida comercial que otra, sí, muchas veces influyen los acontecimientos que pueda tener la gente, para cumpleaños, casamientos o cambiar o agregar mobiliario a su hogar.

En la diaria, preguntan más por percheros y lámparas de mesa.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

Sí, se puede vivir de esa actividad. Siempre hay que adecuarse o ubicarse en los momentos que se vive, ya que las piezas que se utilizarán no se fabrican en masa y muchas veces son difíciles de conseguir, que es lo que lleva al encarecimiento de algunas piezas que conforman el trabajo.

¿Cuáles es su expectativa para lo que resta del 2021?

La expectativa para el 2021 es de mucha cautela y también ir anexando a estos artículos, aparte de variedades emplear o utilizar otros materiales que nos permitan expandirnos para poder ampliar el negocio.

¿Dónde podemos encontrar sus artículos?

En este momento no tenemos un local físico comercial, pero se pueden ver en las redes sociales de Instagram y Facebook como Gust.arte2021.

O en mi casa.

¿Nos regala un tips, o sugerencia para poder realizar en casa?

Un tips para realizar en casa, pueden ser trabajos realizados en mimbre o totora, que son artesanías solicitadas.

