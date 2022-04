“MEVIR Urbano es una de las herramientas para comenzar a erradicar los asentamientos en Uruguay”

Augusto Bonet, Director de MEVIR

El Senador Jorge Gandini, líder del sector nacionalista Por la Patria, propuso al joven dirigente salteño Augusto Bonet para asumir la responsabilidad de forma honoraria ante el Directorio de MEVIR. Asumió su cargo el pasado jueves y hoy conversó con EL PUEBLO donde manifestó sus principales preocupaciones.

“El jueves pasado ya participé de la primera reunión de la Comisión Honoraria –comenzó explicando Bonet-, que es el órgano director de MEVIR, fue por zoom por un tema de distancia, pero la idea es ir cada 15 días a Montevideo para estar presencialmente en la reunión y luego trabajar en territorio, principalmente acá en la zona norte”.

colaborar con esa problemática… No solo suburbana sino también urbano. Después del Presupuesto Nacional y de la Ley de Urgente Consideración, MEVIR queda habilitada para hacer planes en la planta urbana de las ciudades. Hay un fideicomiso de unos 200 millones de dólares que va dirigido a lo que es la erradicación de los asentamientos. Ese fideicomiso tiene varios brazos ejecutores, el Ministerio de Vivienda, el Plan Juntos que está adentro del Ministerio de Vivienda y es otro brazo ejecutor, y MEVIR Urbano que es una nueva gerencia que se crea dentro de MEVIR, es una de las posibilidades que tiene el Congreso de Intendentes. Y esto es una cosa muy interesante, porque estos 200 millones de dólares se ejecutará entre el Ministerio de Vivienda en coordinación con el Congreso de Intendentes, y el MEVIR Urbano es una de las herramientas para comenzar a erradicar los asentamientos en el Uruguay.

En la reunión hablamos los 8 directores. Hay gente de Artigas, Canelones, del Este del país. Cada uno escucha lo que pasa en cada zona, la idea es que haya 8 directores para tener la mayor cantidad de oídos. Se imaginará la cantidad de casos particulares que hay para resolver en MEVIR, son una infinidad, en cada pueblo de Uruguay hay por lo menos una unidad productiva de MEVIR, y en muchísimos pueblos hay planes de MEVIR construidos.

República confirmó en su última visita a Salto que nuestro departamento es el cuarto del país en cantidad de asentamientos y que estaría dentro de las prioridades, ¿cuál es el trabajo que puede hacer MEVIR en este tema? En primer lugar, la cantidad de asentamientos y la forma aún no está en la órbita de MEVIR, como dije, se encuentra en la etapa de negociación entre el Ministerio de Vivienda y el Congreso de Intendentes, por eso no puedo adelantar una respuesta. De todas maneras, está en agenda. El aporte que puede hacer MEVIR tiene que ver con la experiencia en construcción que ha generado en todos estos años de vida, además de la parte técnica, el Presidente de MEVIR es arquitecto, hay más de 300 personas en planilla de obreros de la construcción, o sea que hablamos de un equipo importante. Además, tenemos la metodología para hacerlo, la de la auto construcción, la del cooperativismo, la de la propia construcción a cargo de MEVIR con el pago de la cuota, hay asistentes sociales, sociólogos, antropólogos, hay todo un departamento que se encarga de estudiar las condiciones geográficas en términos sociales. En las negociaciones entre el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Vivienda se maneja el concepto de asentamiento. El Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, que es de Por la Patria, planteó no utilizar el concepto de asentamiento sino utilizar el concepto de vivienda insalubre.

MEVIR además tiene tres ejes de trabajo. Si alguien tiene una vivienda insalubre MEVIR te puede trasladar, eso implica recursos, pero también la parte social de tener que trasladar a alguien a otro lado. Tiene lo que es la prevención, que es cuando una persona tiene una casa en situación precaria, se le da una canasta de herramientas y materiales, además de formación para que esa vivienda pase a ser salubre. El tercer eje es la urbanización o la regularización, que es mejorar todo el entorno en casas insalubres pero que formal o legalmente no son necesariamente asentamientos. Esto variará según las necesidades, dependiendo el lugar o la situación de cada barrio, de cada asentamiento y de cada localidad. No se trata de una solución que se debe aplicar en todo el país. MEVIR es una persona pública no estatal, eso significa que está por fuera del Ministerio de Vivienda, más allá que la financiación principal es de ese Ministerio, se trata de un organismo que ha trascendido gobiernos, la política de MEVIR nació hace 55 años con Gallinal Heber en el gobierno de Gestido, un blanco en el gobierno del Partido Colorado. Luego en el gobierno de Lacalle Herrera tuvo un crecimiento sustancial la cantidad de viviendas construidas, en los gobiernos del FA siguió manteniéndose, y ahora hace este nuevo cambio y desafío que es la parte

