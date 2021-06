MEVIR inauguró 16 viviendas en Baltasar Brum

En la localidad artiguense de Baltasar Brum, en la pasada jornada se inauguraron 16 viviendas de MEVIR, instancia en la cual estuvo presente la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira quien, en diálogo con EL PUEBLO, se mostró satisfecha, haciendo hincapié en que «MEVIR, es una de los brazos ejecutores que tiene el Ministerio».

También, se accedió a las palabras de algunos de los beneficiados quienes no dejaron de agradecer la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

Viviendas: 10 nuevas, 5 reparaciones y 1 rural

Como artíguense que soy quise estar hoy inaugurando por primera vez desde que comenzamos esta gestión, una vivienda de MEVIR. Sabrán la importancia que le doy a MEVIR, una obra magnífica que tiene más de 54 años de vida, creada por ese visionario como fue don Alberto Gallinal.

En este momento estamos en Baltasar Brum, ex Cabellos, como fue su nombre de origen, allá cuando se creó para la construcción, justamente, de la vía férrea, unir dos ciudades que, eran el Salto, como se le decía en ese momento, y Bella Unión. Es un pueblo pujante, habrán recorrido y lo habrán visto, y estamos aquí inaugurando estas 16 viviendas, de las cuales una es la vivienda rural, en un predio rural, 10 que son viviendas nuevas que se han hecho todas en esta administración, y 5 que son reparaciones, refacciones, también en esta localidad. Así que, estamos felices.

MEVIR, es una de los brazos ejecutores que tiene el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, una de las principales herramientas.

La obra de MEVIR

Es, por lo tanto, un orgullo estar inaugurando estas viviendas porque, a MEVIR, le hemos dado una ampliación den lo que era. MEVIR nace, justamente, para el jornalero rural, para sacarlo del ranchito típico para darle una vivienda digna, y eso, es muy importante, la dignificación de la persona. Después ha crecido al MEVIR productivo, aquí en el interior vaya si es importante, a veces, un pozo de agua; es importante un cobertizo para guardar las herramientas, para guardar las semillas que se utilizarán para plantar, para producir al otro día. Y, ahora, gracias a la Ley de Urgente Consideración, se nos ha ampliado, para poder trabajar en localidades de hasta 15 mil habitantes, estando antes limitados a 5 mil. Eso nos da más margen para trabajar. Y es realmente un orgullo, ya que en este pueblo se ve mucha construcción pero, hay pocas posibilidades de llegar al sueño que es acceder a la vivienda propia.

Vaya si es importante de por sí entregar la llave de una casa. Pero, cuando tú fuiste parte de esa obra, porque acá hay que hacer horas para construir, cuando hiciste la mezcla, pusiste un ladrillo, una ventana, le das otro valor, un valor agregado a esa vivienda pero, sobre todo, le estás dando una herramienta a esa persona porque aprendió a construir, aprendió a hacer algo que, quien dice, no pueda en algún momento en el futuro, servir para poder defenderse y salir adelante.

Más obras

Coordinación tenemos mucha con MEVIR en muchos puntos del país. Justamente, tenemos un pedido desde Paso de los Toros, y, precisamente por lo que comentamos de lo que permite actuar ahora la LUC, me solicitaron saber qué posibilidades había de una intervención de MEVIR en Paso de los Toros. Obviamente que, estaremos aterrizando, también en otros lugares como en Artigas, con el Juntos, el cual hace mucho tiempo no está presente allí.

Déficit habitacional

Tenemos un déficit habitacional muy grande. Estamos hablando de entre 60 y 70 mil viviendas, y por lo tanto, vaya si hay que hacer y poner toda la maquinaria en l acancha, con todos los programas que se tiene. Acá quiero recalcar que, el Ministerio no ha sacado ni un solo programa, sino que, todo lo contrario, existen todos y están utilizándose todos. Es más, con la Ley de Presupuesto, se creó una nueva posibilidad de acceso a la vivienda, que es el Fideicomiso. Con ello vamos a potenciar uno de los programas que tiene el Ministerio, que me parece muy importante, sobre todo para la gente trabajadora, la clase media o para los jóvenes, ya que es casi imposible ahorrar. Entonces, el alquiler con opción a compra es muy interesante, hay mucho interés tanto para los beneficiarios que han interactuado, consultado, y también, para los promotores privados que están interesados en construir, porque tienen los mismos beneficios que establece la Ley de Vivienda Social. Esas dos cosas juntas, es lo que permitirá y con lo que vamos a lograr el movimiento, esa fuerza de la economía que tanto vamos a necesitar después de que pase el Covid.

Testimonios de beneficiados

Julia Ferreira

La verdad que acceder a la vivienda propia es un sueño cumplido, si bien fue difícil, complicado trabajar: hacer mezcla, alcanzar los baldes a los oficiales, etc., pero, la verdad es que fue una experiencia hermosa.

La verdad que MEVIR se comportó de maravilla con nosotros, tanto el capataz, el asistente, la arquitecta, los oficiales, fue una maravilla trabajar con MEVIR.

En mi caso mi familia está compuesta por un bebé de dos meses, un niño de 6 años, mi marido y yo.

Lorena Rodríguez

Para mí es muy importante poder tener la casa propia. Es en realidad el sueño cumplido. En nuestra familia somos unos cuantos, teniendo en total unos siete hijos y hace poco llegó una nieta. Junto con mi esposo trabajamos en la construcción de la casa y los oficiales fueron muy buenos compañeros, además de muy buenas personas. Trabajamos en conjunto, entre todos. Lo cual fue muy bueno.