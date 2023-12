Meteorólogos atribuyen a El Niño bomba de agua sobre Montevideo y pronostican más

“Ya ha ocurrido en Uruguay, en enero del 1998 y del 2002” y se darán con más frecuencia, sostuvo Mario Bidegain.



La bomba de agua que cayó en Montevideo el viernes dejó anegadas varias calles y provocó 24 denuncias de cañadas desbordadas y cunetas obstruidas. La Intendencia de Montevideo explicó que “se trata de casos en los que la infraestructura no soporta los volúmenes de agua” que se acumularon en pocas horas. Dos meteorólogos atribuyen a El Niño la abundancia de precipitaciones en breves lapsos y no descartan que puedan ocurrir eventos similares en los próximos cinco meses. Mientras, hay 3.511 personas desplazadas de sus viviendas en Artigas, Salto y Paysandú por inundaciones, informó el Sistema Nacional de Emergencia.

El Niño

Meteorólogos alertan que se pueden registrar eventos similares en los próximos cinco meses. Mario Bidegain, que asesora al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), dijo a El País que fue el registrado en Montevideo “un evento severo desde el punto de vista de la intensidad de lluvia y de los acumulados”, y recordó que el último antecedente fue en realidad reciente, en enero de 2022, cuando la lluvia provocó inundaciones en Malvín y Punta Gorda. “Fue la intensidad más importante desde esa fecha”, destacó. “No podemos descartar” otro fenómeno como el del viernes porque “climáticamente estamos en la fase cálida de El Niño, por lo que este tipo de eventos no son excepcionales, por lo menos en estos meses”, advirtió Bidegain, y aclaró que “hasta marzo del año que viene vamos a seguir en estas condiciones”.

Además, dijo que estos fenómenos se dan con mayor frecuencia “cuando atravesamos estas fases cálidas veraniegas”, y recordó que “ya ha ocurrido en Uruguay, en enero del 1998 y del 2002”. A su vez, planteó que “con el comienzo del otoño estaría finalizando la fase cálida”, por lo que “hasta marzo o abril estamos en riesgo de que ocurran nuevamente este tipo de fenómenos”.

El meteorólogo Juan Luis Pérez, director de Nimbus Weather, coincidió en que “El Niño está ejerciendo su influencia sobre el Río de la Plata y lo va a seguir haciendo”, por lo que “tenemos que estar preparados para que estas bombas de agua, porque son baldes que caen en pocos minutos, provoquen este tipo de episodios”.

Pérez prevé un verano con olas de calor

La intendenta Cosse asoció la lluvia del viernes con que “estamos viviendo un cambio climático”. Los meteorólogos Bidegain y Pérez le atribuyen más incidencia a El Niño que al cambio climático, aunque no descartan que pueda afectar. “En los últimos cinco años, si miras informes de la Organización Meteorológica Mundial, estos episodios están ocurriendo cada vez con más violencia. No importa si el informe es de Francia o Italia: dirán que es la primera vez que lo registran. Yendo para atrás, no hay nada que se compare. Las gráficas se disparan, se desmadran a los últimos cinco años”, alertó Pérez, quien, al ver lo que pasó en los últimos meses en el hemisferio norte, proyecta que “vamos a tener un verano con olas de calor más numerosas, más violentas, alternándose con altísimos niveles de precipitación”.

Redacción El País