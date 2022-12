Merendero “Manos a la olla” agoniza campaña del juguete con motivo de las fiestas

Nadia Da Silva: “Continuamos creciendo como merendero, gracias al apoyo de las familias y de los compañeros”

Nadia Da Silva es una de las representantes del merendero Manos A La Olla, quien habló con EL PUEBLO Y brindó detalles de la campaña del juguete que están llevando a cabo, con motivo de las fiestas.

“Como todos los años se acercan Navidad y Reyes. Por ello hacemos todo lo posible para que cada niño – no solo del merendero sino del barrio – tenga un juguete nuevo, o usado en buen estado. Este año nuevamente comenzamos con la campaña para recolectar juguetes, con ese fin” – afirmó





Cabe destacar que al Merendero “Manos a la olla” asisten de ochenta a noventa niños de entre 8 y 9 meses a catorce años.” La idea es poder llegar a cumplir con los niños y en el que caso de poder conseguir más, realizar alguna otra actividad fuera del barrio” – agregó Da Silva

En cuanto al balance de las actividades 2022 la entrevistada señaló: “Seguimos creciendo como merendero, gracias a las familias y compañeros que apoyan, seguimos cumpliendo y apoyando a nuestros chicos. Este años tuvimos actividades muy lindas con los chicos, nos hemos ido de paseo; lo cierto es que los niños están muy felices y nosotros con más ganas de seguir trabajando por ellos”.

NUEVAS IDEAS A FAVOR DEL MERENDERO

En cuanto a nuevos proyectos para el merendero Manos a la Olla, Nadia Da Silva hizo énfasis en la campaña en la que se han enfocado para Navidad y Reyes para poder cumplir con los sueños de los niños del barrio y también llevar a otras partes de la ciudad, donde también hay familias de condición humilde. “También vamos a contar con un Papá Noel, que se encargue de repartir los juguetes.

El año que viene se retomarán con las nuevas actividades, paseos y poder seguir cumpliendo con los chicos que son lo que más nos importa.

El merendero Manos a la Olla invita a acercarse y a colaborar no solamente con ellos, sino con todas aquellas personas que trabajan para brindarles una merienda o una comida a los niños o familias. “Es muy importante el apoyo de la sociedad en estos proyectos y lamentablemente muchas veces no se hace tan visible”

¿CUÁLES SON LAS MAYORES NECESIDADES DEL MERENDERO?

– Generalmente varían mucho; por lo general se necesita la leche, azúcar y cocoa. Pero hay momentos que se necesita la ropa, en este caso estamos recaudando juguetes. Siendo para la merienda siempre es bienvenida la ayuda.

A lo largo del año se fueron cumpliendo distintas actividades, talleres y viajes para el disfrute de los niños, que hoy esperan la colaboración de la comunidad para poder disfrutar de las fiestas juntos con sus familiares.

LOS MERENDEROS: UN ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN

A lo largo del tiempo los merenderos se han convertido en un espacio de acompañamiento y colaboración, más allá de su actividad específica, interviniendo sobre situaciones de emergencia alimentaria, problemáticas de salud, entre otras.

Podemos estimar que durante 2020 -a raíz de la pandemia- al menos 700

experiencias de ollas y merenderos populares emergieron desde tramas comunitarias y territorios diversos de nuestro país. Así, atravesando medidas de aislamiento preventivo, personas, organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, vecinos, amigos -entre otras- encontraron la forma de autoorganizarse para proveer alimentos, gestionar su preparación, así como su distribución, garantizando “el pan” para ellos mismos y otros que estuvieran pasando dificultades alimenticias.

La estimación de -al menos- 700 ollas y merenderos en el período considerado, se basa en que si bien el total registrado concretamente fueron 687, tenemos la certeza que este valor representa un mínimo a nivel país, ya que muchas experiencias no llegaron a ser registradas, principalmente en localidades del interior que no son capitales departamentales, por su difícil y poca comunicación con otras ollas/merenderos. Se llevó luego un encuentro con las ollas de Rocha y al socializar los primeros hallazgos del fenómeno en el departamento, en seguida nos fueron referenciadas experiencias no registradas en nuestra base, lo cual nos corrobora que si bien fueron

registradas casi 700, no sería exagerado suponer que el fenómeno esté más cercano a las 800.

En total, se registraron 403 experiencias en el Interior, representando el 59% del total de los casos registrados, mientras que en Montevideo se registraron 284 experiencias,

que representan el 41% del total. Como fue mencionado anteriormente, es muy probable que en el interior profundo se hayan desarrollado más experiencias de difícil acceso desde las ciudades.

El funcionamiento cotidiano de las ollas y merenderos podemos afirmar que se sostiene gracias al continuo trabajo solidario de las personas anteriormente descritas y un entramado de actores con mayor o menor grado de institucionalización que facilitan recursos y funcionan como puntos de apoyo o referencia para otras problemáticas que trascienden o se entrelazan con el hambre.

Se identifican tres conjuntos de actores, no excluyentes entre sí, pero vinculados a las experiencias de maneras diferencialmente: a. los donantes de alimentos e insumos para la producción y distribución solidaria de comida, las redes institucionales presentes en el accionar de las ollas y merenderos tanto para la obtención de recursos como para el tratamiento de otras temáticas o problemáticas, con las redes o coordinaciones de ollas y merenderos enfocadas en conseguir recursos, coordinar territorialmente la respuesta solidaria.