Merendero «Los Totitos» asiste a unos 45 niños con merienda y a más de 30 familias con comidas de olla

Desde febrero con local propio, en el extremo este de la ciudad

Pablo Pérez conoce muy de cerca lo que significa pasar necesidades en alimentación y demás. Lo ha vivido en persona. Eso también lo sensibiliza y se emociona cuando piensa y narra que en la actualidad, puede ayudar a muchos niños y familias a través de su merendero «Los Totitos».

Su popular apodo es «Toto» y el merendero, que funciona desde el 13 de mayo de 2020, está «en el barrio Los Teros, detrás del Andresito 2 y al lado de Aldeas SOS, es un barrio que existe desde hace unos 4 años», dice Pablo, quien de esta forma conversaba con EL PUEBLO días pasados:



-¿Cómo empezó este emprendimiento?

Fue el 13 de mayo de 2020, una señora que se llama María Sara publicó en las redes sociales que daba merienda a los niños, que ella podía ayudar, entonces yo pregunté, y como yo preguntó mucha gente también. Ella me dio la merienda, hicimos ese día la merienda y vinieron unos 40 niños, desde ahí me empezó a gustar…

-¿Qué le gusta? ¿poder

ayudar?

Ver los niños así, porque también uno pasó por esa situación, y ahora poder ayudar es algo que a uno lo enorgullece. Así que de esa manera, con esa señora que nos donó ese día, comenzamos a dar nosotros la merienda.

-Inicio de la pandemia…

Sí, ahí empecé, justo allí se estaba dando el comienzo de la pandemia y entonces ya empezamos también con las ollas populares. Pasaron muchas cosas, pasaron elecciones por ejemplo, y nos ayudaban con las ollas… CECOES nos ha ayudado también. Por suerte pudimos seguir después haciendo las dos cosas, merienda y comida de olla. Una vez a la semana la olla, a veces dos días la merienda, pero por suerte siempre continuamos, nunca paramos.

-Es difícil mantener tan solo un hogar…¿Cómo se hace para cocinar para tanta gente? ¿Con qué rubros?

Realmente a veces ni uno lo cree… Es difícil, a veces sin trabajo y sin ayuda es complicado, pero la verdad que la gente ha ayudado con las ollas, uno publicaba y de a poco la gente iba donando, como esa misma señora que nombré incluso, María Sara, también ha donado, y así se junta para las dos cosas, merienda y olla.

-¿A cuántas personas están asistiendo?

Unos 40 o 45 niños, a veces más y a veces menos. Y para la olla hay días que vienen 25 familias… Del día 12 de cada mes en adelante hay días que no nos da… Vienen 35 familias por ejemplo y no nos da.

-¿El 12 porque es cuando

comienza a faltar dinero en los hogares?

Es la fecha pico en que se empieza a sentir la falta de tarjeta…y se complica. Uno lo ve y a uno le toca el corazón, porque hay días que no da la olla y tenemos gente que se va sin llevarse la comida…

-¿Toda gente de acá del

barrio o de otros lugares también?

Llega sí gente de otros lados, es decir, tenemos la gente de aquí que siempre está y gente que viene de otros barrios, como barrio Artigas, o barrio Burton… Y por eso a veces no da, porque uno está confiado en la gente de siempre y cuando vienen otras personas hay que servir un poquito menos para que dé para todos.

-Tenemos entendido que la Intendencia los ha ayudado, ¿es así?

Sí, nos ayudó con el local (inaugurado en febrero de este año), porque no teníamos lugar físico. La gente de Juventud nos ayudó, Eduardo Varela, Richard Trindade, son personas que quiero agradecer porque prometieron y nos hicieron el local para los niños. El merendero ahora tiene local, algo muy importante para los días de lluvia y de frío principalmente.

-También tenemos

entendido que están en una especie de campña de socios, ¿cómo es eso?

Jorge y Fabián son personas de Colonia que nos ofrecieron esto, se llama «Socios Benefactores» y son cinco cuotas de 300 pesos por mes, y cada mes tenemos un sorteo. Los premios son televisores, heladeras, cocinas, todo para el hogar, todo de Litnor Hogar. La gente cada mes paga la cuota y cada mes participa del sorteo, también puede pagar antes si quiere las cuotas y hay sorteo especial también para esas personas. Estos señores nos ayudan en el sentido de que lo recaudado es la mitad para ellos y la mitad para nuestro merendero… A nosotros eso nos da para hacer tres meriendas por semana más o menos. Y para algo para la olla también da. Aprovechamos a decir a quien desee colaborar que puede contactarse al 098 221 153.

-Comida de olla, ¿y la

merienda en qué consiste?

Bollos, yogures, leche chocolatada, crema…Tres días a la semana lo estamos haciendo, en algún momento era solo un día y ahora son tres.