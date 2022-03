De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 20 al 26 de febrero, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas marcan nuevos aumentos. “Manteniendo el buen nivel de actividad, demanda firme” es el comentario según los operadores. Con aumento de U$S 0,08 en novillos y vaquillonas, las vacas aumentan en U$S 0,06 y los promedio son: Novillo Gordo U$S 4,95, Vacas Gordas U$S 4,65 y Vaquillonas Gordas U$S 4,78. Comentario de Ovinos: “Con buena demanda, mercado dinámico para todas las categorías”, cordero pesado U$S 4,24 y ovejas U$S 3,77. Reposición: “Continúa la muy buena demanda; aumenta la oferta, acorde a la época. Mercado firme”, referencias: terneros U$S 2,85; terneras U$S 2,59; vacas de invernar U$S 2,01.

Según el directivo de ACG, Alberto Gallinal, destacó el comportamiento de la industria, con una faena de vacunos sostenida por encima de las 52 mil cabezas, agregó que hay una gran demanda por todas las categorías, tanto los novillos pesados como de los livianos, así como también de vacas livianas y pesadas, pero con una clara preferencia por los machos sobre todo en las plantas que están realizando faena Kosher. El consignatario además, sostuvo que hay una clara diferencia en el precio que se observa por el ganado pesado de más de 500 kilos en planta por sobre el resto. En cuanto a las entradas, sostuvo que las mismas en promedio rondan entre los 5 a 7 días. En cuanto al mercado, destacó que está muy firme con negocios en el eje de los 5,00 dólares para novillos, 4,80 dólares para vacas y en referencia a vaquillonas 4,90 dólares.

En referencia a los lanares, mencionó que se observa un mercado relativamente estable y con muy buena demanda en todas las categorías. En referencia al mercado de la reposición, agregó que hay muy buena demanda acompañada de buenos valores en un momento a punto de comenzar la zafra de terneros.