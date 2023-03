MERCADO LANERO LOCAL CONCENTRA NEGOCIOS EN EL SECTOR DE LANAS MERINO

En las últimas horas, se han concretado negocios en el mercado lanero local, en sintonía de las últimas semanas, con marcada diferencia por demanda en lotes del sector de lanas más finas, y con el sobreprecio adicional en aquellos que cuentan con certificación ya sea Orgánica o RWS.

Según destacó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), se destacan negocios de 6.700 kg. de lana Merino de 18,9 micras, acondicionado con grifa verde, rendimiento al lavado 77,7%, negocio concretado en US$ 7,5 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Plazo 90 días para el pago. Además, otro lote Merino de 3.000 kg. 20,4 micras, acondicionado con grifa verde, rendimiento al lavado 78,5%. Precio US$ 6 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de 60 días.

Siguiendo con lanas Merino, 2.870 kg. de 20,4 micras, acondicionado con grifa verde, rendimiento al lavado 78,2%, precio US$ 6 vellón y US$ 1 los subproductos con plazo 90 días para el pago. Lote cruza de 3.000 kg. de 23,5 micras, acondicionado con grifa verde, rendimiento al lavado 78%, precio US$ 3,60 vellón y US$ 0,80 los subproductos, con plazo 45 días para el pago.