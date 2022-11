Mercado lanero local con varios negocios concretados en la semana

Se cerró una semana con variada actividad comercial, al igual que la semana pasada, pero con mayor cantidad de negocios concretados en diferentes micronajes, lo que genera un escenario más alentador al observarse más demanda por parte de la industria local.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) compartió en su boletín semanal, los siguientes negocios concretados por diferentes operadores en todo el país:

Lote Merino 1.100 kg 17,9 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS. Rendimiento al lavado 80,4%. Precio U$S 7,35 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 60 días.

Lote Merino 1.400 kg 18,5 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS. Rendimiento al lavado 76,4%. Precio U$S 7,50 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 45 días desde que se levanta.

Lote Merino 3.000 kg 19 micras acondicionado con grifa verde. Sin datos de rendimiento al lavado. Precio U$S 6 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 60 días.

Lote Merino 1.200 kg 19,1 micras acondicionado con grifa amarilla. Rendimiento al lavado 77%. Precio U$S 6,00 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Merino 2.000 kg 19,2 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 77%. Precio US$ 6,10 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Merino 1.654 kg 20,4 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 73,3%. Precio U$S 5 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Merino 1.000 kg 20,9 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 76,5%. Precio U$S 5 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Merino 1.800 kg 21 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 75,4%. Precio U$S 5 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Merino 4.000 kg 21,2 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 77,1%. Precio U$S 4,80 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 60 días.

Lote Ideal 7.000 kg 22,8 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS. Rendimiento al lavado 80,2%. Precio U$S 4,60 vellón – U$S 1,00 subproductos. Plazo 45 días.

Lote Corriedale 15.000 kg 28,5 micras acondicionado con grifa verde. Rendimiento al lavado 78%. Precio U$S 1,00 vellón – U$S 0,4 subproductos. Plazo 30 días.

Lote Corriedale 10.000 kg 28,8 micras acondicionado con grifa amarilla. Sin datos de rendimiento al lavado. Precio U$S 1,00 vellón – U$S 0,4 subproductos. Plazo 15 días.

Además, la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay también dio a conocer negocios en su informe:

Lote Merino Australiano de 20 micras, grifa verde, promedio 5,20 dólares, también un lote de 21 micras grifa verde a 5,00 dólares promedio. En Corriedale medio de 28 micras, grifa verde a 1,00 dólar promedio, mismo valor para negocios en barriga y sub productos finos grifa verde.

Finalmente se indica que en barriga y subproductos general grifa verde, el promedio es 0,60 centavos.