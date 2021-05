MERCADO LANERO: CONTINÚA LA ESCAZA CONCRECION DE NEGOCIOS

La comercialización de lanas a nivel de nuestro país continúa sin grandes cambios con respecto a las últimas semanas. En el mercado local, la demanda continúa interesada en adquirir lotes de lana de 19 micras y más finas, acondicionados con grifa verde y con alguna certificación. Cada vez más se nota la diferencia de valores entre los lotes que tienen certificación con los que no la tienen y también (al igual que en Australia), existe una diferencia notoria entre los lotes muy finos y los finos. En el sector de lanas medias y gruesas la demanda está prácticamente ausente, señaló José Luis Trifoglio.

Según los consignatarios laneros, la semana anterior se concretaron negocios de U$S 8,40 de promedio para grifas verdes con certificación orgánica para lanas Merino Super Fino de 19 a 19,9 micras, U$S 5,40 por lanas Merino Australiano / Dohne de 20 a 20,9 micras, mientras que para las lanas de 21 a 21,9 micras el promedio grifa verde U$S 5,53. Otros negocios, Merino/Ideal/Cruzas Dohne de 22 a 22,9 micras promedio grifa verde U$S 4.60, Cruzas Merino/Ideal/Merilín de 23 a 23,9 micras promedio sin acondicionar U$S 3,05 y promedio grifa amarilla U$S 4,20 para lanas de 24 a 24,9 micras. Corriedale Medio de 28 a 28,9 micras, promedio sin acondicionar U$S 1,60 y grifa verde promedio U$S 2,10. Corriedale Grueso de 29 a 29,9 micras, promedio sin acondicionar U$S 1,20, Barriga y subproductos finos, promedio sin acondicionar U$S 0,80, promedio grifa amarilla U$S 0,80 y promedio grifa verde U$S 1,00, para barriga y subproductos general el promedio sin acondicionar U$S 0.50 y grifa verde U$S 0.50.