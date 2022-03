MERCADO LANERO AUSTRALIANO: NUEVA SUBA UBICA AL IME EN LOS U$S 10,29￼

Con ventas en los tres centros, se inició una nueva semana comercial en Australia, el Indicador de Mercados del Este (IME) se ubicó al alza en 10,29 dólares por kilo base limpia (+0,8 %). Con un dólar australiano que se fortaleció (U$S 0,725) el IME cayó levemente en moneda local. Este martes, se ofertaron 20.852 fardos, incluyendo en Sydney lotes de ASF (Australian Superfine), quedando un 9,3 % sin vender, en total se comercializaron 18.905 fardos. Con una oferta de 19.326 fardos, continúan mañana las ventas en Sydney, Melbourne y Fremantle.

