MERCADO LANERO AUSTRALIANO BAJA UN 1,5%

El Indicador de Mercados del Este (IME) se ubicó en 10,04 dólares por kilo base limpia, teniendo una baja del 1,5 % con respecto al cierre de la semana pasada. El dólar australiano se debilitó levemente (U$S 0,714). Con un incremento en el porcentaje de lotes retirados previo a las ventas, la oferta diaria fue de 19.615 fardos, quedando solamente el 8,2 % sin vender. Hubo bajas en todos los tipos de lana ofertados (vellón y subproductos) siendo los vellones de 18,5 micras los menos afectados (-0,9 %). En Fremantle el mercado no tuvo esta tendencia a la baja, pero los resultados de este centro no forman parte del IME. Para este miércoles está prevista una oferta de 19638 fardos, con ventas en los centros del Este (Sydney y Melbourne) y Oeste (Fremantle).