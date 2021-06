Mercado del Gordo muy firme y con entradas más largas

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio, los valores promedio de las haciendas por novena semana consecutiva vuelven a aumentar para las principales categorías. “Muy buen nivel de faena explicado fuertemente por los negocios de corral. Mercado firme, entradas más largas” es el comentario según los operadores. Con un incremento de U$S 0,01 en novillos y U$S 0,02 en vacas y vaquillonas, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,96, Vacas Gordas U$S 3,73 y Vaquillonas Gordas U$S 3,86.

El consignatario Joaquín González en relación al resultado de dicha reunión y en referencia a los mercados, señaló que tal como se expresa en el comentario para el gordo, el muy buen nivel de la faena responde principalmente al gran volumen de ganado de corral principalmente de novillos, acompañado de ganado de campo que ya se había comprado con anterioridad. La mejor posición compradora que presenta la industria hace que las entradas se alarguen pensando ya en el 15 y hasta el 20 de junio en algunos casos, sostuvo González.

Para el mercado de Lanaro, González sostuvo que continúa demandado y firme para todas las categorías además de entradas más cortas.

En lo que refiere a la reposición mencionó que el mercado encuentra un muy buen nivel de oferta, con la demanda que se encuentra algo más cautelosa y selectiva, producto del retraso que presentan los verdeos y comidas, lo que se nota a la hora de la concreción de los negocios.