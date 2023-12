Mercado del gordo muestra señales mas firmes con valores en aumento

En la pasada semana, las referencias para el ganado gordo se afirmaron, con una oferta que sigue esperando por mayores precios para cerrar ventas. La mayoría de los negocios por los novillos preparados se da en el entorno de los US$ 3,15 por kilo mientras en las vacas los valores están en el eje de US$ 2,85 por kilo. Con el respaldo de las lluvias que consolidan la base forrajera, los productores limitan la oferta. Mientras, desde la industria tampoco se ve una presión de demanda. Las entradas están en alrededor de 7 días.

En lanares hay menos oferta con algunas entradas más cortas, pero sin ajustes en los precios. Las referencias siguen alineadas con la planilla de consignatarios con US$ 2,76 por kilo para los corderos y de US$ 2,17 por kilo para las ovejas.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 3 al 9 de diciembre, señaló «Continuando con buen nivel de faena, mayor interés de la demanda frente a una oferta mejor posicionada. Mercado firme, entradas ágiles» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria. ACG marca en su planilla semanal, nuevos aumentos en las diferentes categorías de haciendas gordas con subas de 5 centavos para los novillos, 7 centavos para las vacas y 6 centavos para las vaquillonas. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,12, Vacas Gordas US$ 2,79 y Vaquillonas Gordas US$ 2,99. Reposición: “Con demanda activa y selectiva, se afirman los valores, agilidad en la concreción de negocios”, referencias: terneros US$ 2,22 (US$ =); terneras US$ 2,01 (US$ 0,01); vacas de invernar US$ 1,43 (US$ 0,03). En referencia a los ovinos “Continuando la preferencia por cordero mamón se ajustan los valores. Se acentúan los problemas de recibos por flechilla”, corderos pesados US$ 2,70 (US$ -0,06), capones US$ 2,29 (US$ 0,07) y ovejas US$ 2,19 (US$ 0,02).

Consignatarios marcó en los últimos siete días, un leve ajuste en el valor «flaco/gordo» (ternero/novillo) que se ubicó en 1.3225.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.411 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 3. El INAC revisó hacia abajo el dato de la semana anterior a US$ 4.146 por tonelada. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.108 por tonelada. En noviembre el IMEX promedió US$ 4.125 por tonelada contra los US$ 3.869 por tonelada de octubre cuando tocó el menor valor en lo que va del año.

Entre enero y noviembre la participación de China dentro de las exportaciones vacunas llegó a 49% medido en dólares contra el 58% de igual período del año anterior. En tanto, las colocaciones a Estados Unidos concentraron el 16% del total contra el 11,9% de enero-noviembre de 2022.