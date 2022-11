De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 23 al 29 de octubre, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente presentaron ajuste a la baja de forma más moderada.

“Con aumento de faena, explicado por la mayor incidencia de ganados de corral, y una oferta con menor presión de venta, el mercado modera su tendencia” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal, ajuste de U$S 0,06 en novillos, mientras que las vacas y vaquillonas ajustan U$S 0,07.

En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,30, Vacas Gordas U$S 3,02 y Vaquillonas Gordas U$S 3,17. Reposición: “Con una oferta reducida para la época, demanda más activa, en una nueva realidad de valores”, referencias: terneros U$S 2,22 (U$S 0,11); terneras U$S 1,90 (U$S -0,07); vacas de invernar U$S 1,61 (U$S =).

En referencia a los ovinos “Con mayor oferta, demanda selectiva; importante ajuste de valores”, corderos pesados U$S 3,20 (U$S -0,31), capón U$S 2,90 (U$S -0,21) y ovejas U$S 2,68 (U$S -0,30).