MERCADO DEL GORDO «MÁS ORDENADO Y ALEGRE»

Cerrando la semana con las tan esperadas lluvias, sobre todo en el cinturón litoral sur del país que hasta el momento no había recibido precipitaciones de volumen, el efecto del niño se consolida y se generaliza reflejando una primavera sobresaliente en buena parte de la región. El mercado ganadero observó valores con algunos centavos por encima de siete días atrás, generando alguna concreción de negocios mientras la oferta espera por ajustes mayores hacia arriba. La respuesta de los campos es inminente, por lo que la buena disponibilidad de forraje permite que los productores sigan echando kilos a bajo costo a los ganados.

La industria concentró sus pedidos, sobre todo, en ganado pesado cerrándose pocas operaciones destacaron los consignatarios, que señalaron además que las entradas se acortaron con un rango entre una y dos semanas. Sobre las referencias en los negocios por los novillos se realizaron en US$ 3,05 hasta US$ 3,10 por kilo mientras que en las vacas el rango se ubicó entre US$ 2,75 y US$ 2,80 por kilo. En lanares la demanda se concentra sobre los corderos mamones de entre 8 y 16 kilos con referencias entre US$ 2,80 y US$ 2,90 por kilo. Para el resto, las entradas siguen muy largas, con referencias sobre US$ 2,70 por kilo por corderos y borregos y de US$ 2,20 por kilo para ovejas y capones.

En el acumulado de 2023 hasta el 24 de noviembre los negocios de exportación de ganado en pie sumaron US$ 245,3 millones. Los negocios ya triplicaron los de todo 2022 cuando se exportó por US$ 75,2 millones. Cuando falta todavía un mes para el cierre del año, los negocios de exportación en pie están cerca de alcanzar el récord de 2018 de US$ 269,3 millones.

El Ingreso Medio de Exportaciones (IMEX) de carne vacuna llegó a US$ 4.493 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 25. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.128 por tonelada contra los US$ 4.345 por tonelada de un año atrás. En el acumulado de 2023 el IMEX promedia US$ 4.255 por tonelada, 15,4% por debajo de igual período del año pasado. Para las carnes ovinas, el IMEX alcanzó US$ 3.452 por tonelada.