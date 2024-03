Mercado del gordo demandado, firme y con valores mas atractivos para la oferta

Clima ideal para el negocio ganadero que recibió durante las últimas horas muy buenas precipitaciones en varias zonas del país, a lo que se suma la firmeza de los valores al cierre de la semana anterior, con números al alza por parte de una industria que pretende seducir con mejores precios a la oferta. Es así que por estos factores se pudieron concretar con mayor fluidez los negocios por la hacienda gorda. Si bien las entradas están cortas en torno a una semana, continúa la disparidad de valores entre plantas por la misma categoría según destacan los consignatarios. De todas maneras, el buen estado de las pasturas y las lluvias concretadas le permiten a los productores administrar la oferta.

En los novillos pesados la mayor parte de los negocios se dio entre 3,55 y 3,70 dólares por kilo. En las vacas el grueso de las operaciones se concretó entre 3,25 y 3,35 dólares por kilo. En los ovinos, la demanda continúe firme, con precios en alza y oferta limitada de acuerdo a la época. Las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado para los corderos están sobre US$ 3,23 por kilo y sobre US$ 2,55 por kilo para las ovejas, con carcasas hasta 24 kilos.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.406 por tonelada en la semana cerrada el sábado 24. Fue la segunda semana con un valor superior a los US$ 4.400 por tonelada seguramente reflejando los negocios dentro de la cuota 481. En el acumulado de 2024 el IMEX promedia US$ 4.080 por tonelada, 3,7% menos que en igual período del año anterior. En tanto, los embarques de carne vacuna hasta el 24 de febrero sumaron 73.729 toneladas, un volumen 9,7% superior a igual período de 2023.

Las exportaciones a América del Norte aumentan 55% frente a un año atrás, con una caída de 15,7% en las colocaciones a China. La participación de América del Norte dentro del total fue de 29% contra el 21% de un año atrás. En tanto, China concentró el 45% de las ventas contra el 58% de igual período de 2023.