Mercado de Haciendas da vuelta la página

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas luego de varias semanas de bajas constantes, cambiaron la tónica y presentaron datos positivos. “Con faena basada en ganado cuota, disparidad en la demanda, con entradas más ágiles” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal, ajuste de U$S 0,02 en novillos, mientras que las vacas suben U$S 0,01 y vaquillonas permanecen sin cambios. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,32, Vacas Gordas U$S 3,03 y Vaquillonas Gordas U$S 3,17. Reposición: “Demanda activa y cautelosa, con oferta reducida”, referencias: terneros U$S 2,28 (U$S 0,06); terneras U$S 2,01 (U$S 0,11); vacas de invernar U$S 1,58 (U$S -0,03). En referencia a los ovinos “Con importante oferta, dificultad en la colocación; entradas diferidas”, corderos pesados U$S 3,17 (U$S -0,03), capón U$S 3,00 (U$S 0,10) y ovejas U$S 2,68 (U$S =)