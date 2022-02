De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 6 al 12 de febrero, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas continúan flecha arriba. “Con excelente faena, sostenida por ganado de corral y demanda que presiona sobre la baja oferta de ganados de calidad, importante suba en los valores” es el comentario según los operadores. Con aumento de U$S 0,18 en novillos y U$S 16 en vaquillonas, las vacas aumentan en U$S 0,14, los promedio son: Novillo Gordo U$S 4,73, Vacas Gordas U$S 4,37 y Vaquillonas Gordas U$S 4,51. Comentario de Ovinos: “Mercado firme en todas las categorías”, cordero pesado U$S 4,17 y ovejas U$S 3,71. Reposición: “Firme demanda para una oferta mejor posicionada, que comienza a aparecer a partir del importante aumento en los valores”, referencias: terneros U$S 2,68; terneras U$S 2,34; vacas de invernar U$S 1,92.

Marcelo Cravea, director del escritorio Esteban Bosco Ruiz, analizando el comportamiento de los mercados en la última semana, señaló que hay una dinámica muy importante e inusual para la época del año. Agregó que el escenario internacional ha cambiado en cuanto a la demandas de carnes uruguayas, lo que provoca que el mercado de haciendas con destino a faena mantenga una importante suba de valores, con una demanda firme por parte de la industria y donde todas las categorías tienen colocación, especialmente destacándose los ganados con buena terminación proveniente de corral.

Cravea sostuvo que no hay oferta prácticamente de ganados bien terminados provenientes de pasturas, producto de la sequía y los problemas en la producción de forrajes para dar terminación a esos ganados.

En cuanto a los ovinos, dijo que presentan un mercado muy firme, demandado y con subas en todas las categorías. Agregó que el descenso en la faena refleja la baja en la oferta.

Con respecto a la reposición, Cravea dijo que todas las categorías están muy demandadas y se comercializan muy ágilmente, producto del buen estado forrajero que presenta la gran parte de las zonas del país luego de las lluvias.