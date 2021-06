Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 21 de junio del 2021: La jornada transcurrió poco ágil, debido a la ocurrencia de precipitaciones que enlenteció la colocación de mercadería y redujo el ingreso de compradores. Descendieron los valores de referencia de tomate Redondo, zapallito, morrones, pepino, ají catalán, zanahoria, mandarina y repollito de Bruselas. Aumentaron los precios de tomate Cherry, frutilla y membrillo. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de manzana Red de atmósfera controlada.

Informe Semanal de

Precios e Ingresos al

Mercado Modelo

Semana del 19 al 25 de

junio del 2021

Continúa descendiendo

el precio del tomate

Por cuarta semana consecutiva se evidencia una nueva baja de los valores de venta.

Hortalizas de fruto: en el comienzo de semana se observaron grandes volúmenes de ingreso de tomate a la oferta mayorista, provocando un descenso de 10% en los precios con relación a la semana pasada. En el litoral Norte los cultivos se encuentran en plena producción, con los máximos rendimientos, evidenciándose esta semana una fuerte presión a la baja en los precios, pese a una menor demanda, conforme a las condiciones de bajas temperaturas, según indican referentes. El descenso en la oferta de morrón Rojo sobre el final de la semana pasada generó subas en sus precios y estimuló la presencia de coloraciones heterogéneas, predominando incluso los llamados «pintones» en la oferta. Sin embargo, estos precios no se sostuvieron durante el transcurso de la semana y se llegó al viernes con valores casi semejantes a los del cierre de la semana pasada, en parte por la menor calidad comercial de ese tipo de partidas ingresadas. En Verdes, los valores de comercialización se mantuvieron estables, incluso con descensos hacia el fin de esta semana, como correlato de lo ocurrido con el Rojo. En zapallitos, ocurrió una similar situación que la del morrón rojo en cuanto a precios. Los valores de comercialización se incrementaron más de 30% al inicio de la semana en relación con el jueves anterior. Esos valores no se mantuvieron los días siguientes y terminaron igualándose a los de la semana anterior. Un factor a considerar es la llegada del fin de mes que afectó las ventas de los productos con precios elevados en los centros minoristas y como consecuencia la retracción en el levante por parte de los compradores a nivel mayorista. En berenjena y zucchini la oferta es abundante y los precios no sufren cambios de manera significativa.

Frutas de huerta: en frutilla los precios suben 20% con relación a la semana pasada, ya que la calidad de la oferta se evidencia con problemas de coloraciones por falta de madurez. Esta situación pudo deberse a la ola polar que se registró días atrás, junto con la menor cantidad de horas de luz, lo que afectó la correcta maduración de la fruta en el cultivo. Con la ocurrencia del solsticio de invierno, las horas de luz comienzan a aumentar y en las próximas semanas y esta situación generaría mejoras en la calidad e incrementos en la oferta; provocando una tendencia de precios a la baja.