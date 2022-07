El Mercado 18 de Julio, conocido en su época como el Mercado Nuevo, que encierra tanta historia desde sus comienzos en el año 1868, y declarado Monumento Histórico Nacional, muestra desde ayer una nueva imagen y una rica oferta para salteños y visitantes.

Tal como habían anunciado sus gestores, el Maestro Jorge de Souza y el Esc.Luis Zaldúa, el espacio ofrece una estética atractiva y uniforme que invita a las reuniones, a saborear muy buenos platos, tomar un café, una cerveza artesanal, comprar un libro y hasta frutas y verduras frescas o conocer un bar tradicional vasco. Desde hoy de 07.00 a 24.00hs, y de lunes a domingo se podrá disfrutar de este cálido espacio.

En la inauguración llevada a cabo ayer en horas del mediodía, se realizó un recorrido por el lugar y se pudieron degustar los productos gastronómicos de los diferentes emprendimientos.

«Esto nos llena de orgullo porque creo que la sociedad salteña y quienes nos visitan merecen un espacio de esta naturaleza, que integre los aspectos culturales, para que los distintos

colectivos artísticos de la ciudad puedan exponer sus obras, y disfrutar de nuevos sabores y experiencias a través de los servicios que van anexo a este proyecto. Buscamos desde el punto de vista patrimonial no solo la recuperación sino generar un punto de encuentro entre el uso tradicional que tenía como mercado de abasto de frutos del departamento con las lógicas de uso de estos espacios que integran cuestiones culturales y gastronómicas. Lo que buscamos es que como en 1868 el Mercado 18 sea un punto de encuentro de la comunidad con un proceso que se inicia ahora pero de construcción colectiva » dijo en primer lugar el maestro Jorge de Souza.

El espacio muestra fotos del mercado de antaño pero además se han identificado a personas que tuvieron sus puestos en el mercado y también se intenta rescatar esa memoria viva.

«Creo que estamos viviendo un momento muy especial» dijo por su parte Luis Zaldúa,»recuperando un espacio patrimonial muy importante para Salto , por eso queremos saludar a los emprendedores que se suman a este gran desafío, al señor Intendente y decirles que esto cuesta mucho trabajo, recuperar y poner en valor el patrimonio cuando desde hace muchos años no funciona, ha sido un esfuerzo titánico desde que se firmó el acuerdo con la intendencia, por eso se necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas y del gobierno nacional porque hay

temas que se deben resolver en conjunto. Quiero Invitar a la población a hacer suyo el mercado»

Agradeció especialmente al Secretario General de la Intendencia Gustavo Chirif por el apoyo en el proceso de desarrollo del proyecto.

Gustavo Chiriff recordó que desde la intendencia hacía mucho tiempo que se venía buscando la forma de darle valor al Mercado 18 de Julio, » las propuestas que llegaban no eran lo que se pretendía y en el último llamado vimos en principio con los vascos la necesidad de plantear una propuesta que reforzara la oferta turística y necesariamente tenía que tener ese componente pero tenía que tener un componente gastronómico, y uno cultural que pudiera articular junto con la intendencia posibles actividades. El espacio realmente quedó como pensábamos, como lo habíamos hablado, llevó tiempo y un gran esfuerzo de ellos en el sentido del cuidado que hay que tener en las modificaciones porque es patrimonial. Para Salto y para los turistas va a ser un punto de referencia muy importante.»

El Intendente Andrés Lima consideró la jornada «trascendente porque si no nos equivocamos hace más de 30 años que el Mercado 18 de Julio no ofrecía una propuesta como a que hoy se

presenta. Y aquí hay trabajo, hay horas y aporte de muchos salteños. Es una propuesta que se va a sumar al atractivo turístico que tiene Salto que lo vamos a poder disfrutar quienes vivimos

en esta ciudad y quienes nos visitan desde distintos puntos del país. Destacar el compromiso que asume el grupo de emprendedores. Costó años pero hoy es una realidad» .

En nuestra recorrida por el lugar hablamos con los responsables de los emprendimientos.



Tal el caso de Priscila Giambiasi a cargo de la verdulería quien dijo ser de una familia de productores hortícolas y pretender ofrecer todos los días frutas y verduras frescas. «Es una manera de volver a lo que era antes el mercado » dijo. Por su parte la Cervecería Artesanal Porco Negro propone mostrar la variedad de cervezas y alguna picadita. «Está muy bueno, quedó todo muy lindo » afirmó Pablo Oxhandabarat informando que la Cervecería estará abierta al público de 18.00 a 24 .00 todos los días que el mercado esté abierto. Leonardo Besozzo responsable de la Librería comentó que es de Montevideo, estuvo en noviembre conociendo el Mercado 18 y lo encontró bastante abandonado «y ahora cambió la cara, es otra cosa, hay una expectativa muy grande». La librería trabajará de 10.00 a 20.00 hs. También nos encontramos con la Cafetería Colonial y Restaurante Don Horacio a cargo de Manuel Severo y Pablo Errea, dos amigos que buscaban invertir en algo juntos y tuvieron la posibilidad en el nuevo Mercado 18. Manuel reside en Salto y Pablo en Londres y han puesto mucha expectativa en este emprendimiento. Además en el bar vasco se ofrece la gastronomía típica y » buenos vinos». Zaldúa invitó a acercarse con los amigos a este espacio vasco y toda su propuesta.