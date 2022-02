Mercado 18 de Julio: un espacio que será reacondicionado para desarrollar nuevo emprendimiento gastronómico y cultural

Proyecto liderado por Luis Zaldúa y Jorge De Souza

Fue finalmente aprobado el proyecto cultural y gastronómico propuesto para el Mercado 18 de

Julio, por el Maestro Jorge De Souza y el Escribano Luis Zaldúa. Dicho espacio será administrado por capitales privados que se plegan al proyecto cuya finalidad es revitalizar el espacio que es tradicional en nuestro departamento.

El espacio contará con espacios donde habrá servicio de gastronomía y otro sector donde se continuarán desarrollando diversos actos culturales y para ello será reacondicionado el edificio, sin alterar su esencia.

«Es un gran desafío que hemos asumido junto con Luis Zaldúa, con el cual hemos venido haciendo varias actividades vinculadas a la tradición vasca. Estuve en la Dirección del Cultura de la Intendencia Departamental desde el 2015 al 2019 y empezamos a trabajar en conjunto con el proyecto de la Bodega Harriague en el marco de la puesta en valor de dicho espacio patrimonial. Hemos continuado ese proceso que realmente se ha consolidado y es parte de esa vocación la forma que nos vincula. En este caso particular del Mercado 18 de Julio, en ese mismo marco de actividades de la bodega hicimos varios eventos allí, pero lo que nos motiva fundamentalmente es poder contribuir a revitalizar ese espacio, que nuevamente sea un lugar de encuentro no solamente de los salteños sino de quienes nos visitan a la ciudad. El desafío está instalado. Un fuerte componente de la cuestión cultural central en la propuesta. Si bien es un espacio que tendrá gastronomía, librería y que recupera la tradición vinculada a los vascos, mantiene el perfil de sala de exposiciones y eventos culturales, pues de alguna forma así fue planteado en el proyecto y nos interesa esa complementariedad de

servicios con la actividad cultural que es como la referencia última que tiene el mercado 18 con toda la comunidad y con todos los colectivos artísticos.

A su vez hay actividades de coordinación con el Departamento de Desarrollo Social, con la Intendencia y con la Dirección de Cultura.

Para nosotros es fundamental que el espacio mantenga ese perfil. Se va a mejorar la sala de exposiciones que ocupa la mitad del mercado asumiendo e ingreso por calle Uruguay. En el otro sector habrá una pizzería, librería cafetería, el bar vasco, tienda de vinos y cervecería que le va dar unidad a ese sector.

A su vez se instrumentará una lógica de llamados para realizar exposiciones conformando una agenda anual cultural» – enfatizó De Souza.

Se trata de otro paso en dirección de la diversificación de atractivos para la ciudad desde el punto de vista turístico, gastronómico y cultural, rescatando un emblema del Salto antiguo que perdura en pleno centro de la capital departamental. El proceso es adecuación de los espacios internos

Área de exposiciones y actividades culturales. Y el sector gastronómico y de librería

La última etapa previa a la apertura serán los elementos exteriores. Durante ese proceso se hará

convocatoria para propuestas artístico culturales para ir coordinando calendario de actividades

El proyecto arquitectónico lo venimos desarrollando con el Arq. Andrés Peirano.

El material que se utilizará es desmontable, que no afectará en lo más mínimo a la estructura de mercado que es considerado Monumento Histórico.

ESPACIO DE REENCUENTRO

DE LA SOCIEDAD SALTEÑA El impacto que se espera en primera instancia el reencuentro de la comunidad salteña con ese espacio de alto valor patrimonial y que se consolide como un lugar de referencia para quienes visitan el departamento.

Con respecto al costo no se puede hablar aún un valor final de inversión pero sin dudas requiere un fuerte impulso acorde no solo a las mejoras previstas sino a la propia puesta a punto de la estructura actual en términos de seguridad, equipa-miento, ambientaciones, comuni-cación, trámite varios

El convenio se extenderá hasta el 30 de junio del año 2025.

El Mercado 18 de Julio fue construido en 1868 en estilo colonial por Esteban Queirolo a iniciativa de una comisión de vecinos, presidida por Carlos Garrasino. … En la actualidad el Mercado 18 de Julio –declarado Monumento Histórico Nacional- es el mayor Centro de Exposiciones del

departamento. Denominado ori-ginariamente Mercado Nuevo, fue construido en el año 1868 por el maestro de Obras Queirolo donde antiguamente existió el denominado Mercado Central o Viejo.

El edificio funcionó como mercado hasta la década de 1990 en que fue reciclado por la Intendencia Municipal con el objetivo de albergar microempresas o actividades culturales transitorias.

Tanto el Mercado, como sus pasajes de acceso y la envolvente edilicia de las construcciones adyacentes conforman una unidad interesante dentro de la trama urbana, de escala y proporciones armónicas. Esta unidad, además del valor urbano y arquitectónico, posee un valor tradicional ya que se trata de un elemento urbano apreciado y reconocido por los habitantes de la ciudad de Salto como propio. Es un espacio tradicional para los salteños y se busca con este proyecto que la idea sea integradora.

«Todos recordamos las distintas etapas del Mercado y lo complejo que muchas veces ha resultado sostener las actividades.

Haber podido concretar esta respuesta en un contexto complejo con el actual resulta desafiante pero con un marcado sentido de compromiso.

Definitivamente la cultura genera trabajo y desarrollo.» – reflexionó De Souza.