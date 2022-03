CONTINÚA

La cuenta regresiva… a 21 días del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) del próximo domingo 27 de marzo.

ACERCÁNDONOS.

Como si se tratara de una carrera de largo aliento, rápidamente comenzamos a acercarnos a la recta final de la campaña del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración de este domingo 27 de marzo.

REDOBLANDO.

Mientras unos redoblan el esfuerzo (por el SI, organizaciones sociales, sindicales y FA; por el NO, algunos sectores del Partido Nacional -básicamente de Aire Fresco- y del Partido Colorado -sobre todo Vamos Salto y Lista 1-), otros sectores y dirigentes (por el Si, sectores del FA no limista; del No, el resto de la coalición multicolor), no se los ve en los barrios ni en la cartelería callejera ni en los medios de comunicación haciendo campaña por el referéndum sobre 135 artículos de la LUC.

PACIENCIA.

El Presidente del Partido Independiente local, Hoover Rosa, nos dijo esta semana en la radio que le quedaba poca paciencia con sus colegas de la coalición por la casi inexistente coordinación y el ninguneo que hay entre ellos, y que no puede ser que llegue a Salto el Ministro de Trabajo Pablo Mieres «y lo dejen solo en la conferencia de prensa». Agregó que comenzaría a devolver las mismas «gentilezas» al resto.

RECONOCIMIENTO.

Pablo Perna nos dijo en el programa de televisión este miércoles que si bien recogía el guante de Sanguinetti en Radio Arapey el viernes 25 de febrero, cuando le advirtió que «los conflictos internos no hacen bien a los partidos, la historia también dice que aquellos que promueven las acusaciones o los conflictos son quienes más terminan perjudicados», recordó cuando Sanguinetti le arrancó el brazo a Jorge Batlle en la interna batllista de 1989 y que antes de opinar, debía soportar su propio archivo.

OTRO

Ministro llega a Salto, será mañana cuando el casi salteño Javier García, Ministro de Defensa y líder del Espacio 40, arribe a la tarde para hacer campaña en defensa de la LUC.

ACTO.

La lluvia obligó a los colorados a buscar refugio en el Hotel Los Cedros para realizar su acto en defensa de la LUC. «Aún recuerdo cuando teníamos que hacer un acto en la calle, y si llovía, nos íbamos a Círculo. Claro, eran otros tiempos del partido», nos dijo un veterano dirigente de cuantiosas batallas electorales sobre su espalda.

ACERTIJO.

Al final, ¿Julio María no vino o no quiso venir a Salto para no mezclarse en la interna de su partido, la que ya adelantó que no comparte cómo se vienen resolviendo?