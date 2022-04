QUINCE

años, que implica con la de hoy 795 columnas periodísticas, escribiendo casi de forma ininterrumpida cada domingo este espacio de información sobre la actividad política partidaria de Salto en diario EL PUEBLO. Solo palabras de agradecimiento para todos los estimados amigos lectores que semana a semana nos paran en la calle y extiende su dedo pulgar en señal de aprobación. También gracias a la dirección del diario que nos ha permitido trabajar con total libertad durante todo este tiempo.

MALAQUINA

Se cumplió un año del fallecimiento del Esc. Eduardo Malaquina, quien fuera tres veces Intendente de Salto (de 1985 a 1990 y de 1995 a 2005). Este sábado fue recordado por la Lista 1 del Partido Colorado donde el Dr. Carlos Orihuela con emotivas palabras recordó parte de lo que fueron sus obras, sus preocupaciones y legado.

DEUDORES

Este martes el Senador Germán Coutinho asumió la vicepresidencia de la Comisión de Vivienda del Senado, con altas expectativas que sea considerado su proyecto que atiende a deudores del BHU. ¿Hará valer su peso político dentro de la coalición?

LA FRASE:

«Hoy asumimos la vicepresidencia de la comisión de Vivienda. Crecen nuestras expectativas de lograr una solución definitiva a los deudores de UR a través de nuestro proyecto de ley o el mecanismo que se crea necesario para terminar con una injusticia de muchos años» (Germán Coutinho, en referencia a su proyecto de ley que contempla situación de deudores del Banco Hipotecario, en sus redes, 5.4.22).

¿PRIVATIZAR?

Con la pandemia se cerró definitivamente el Hotel Municipal en Termas del Arapey, pero no se aprovechó para hacerle las mejoras que necesita. Se sabe de hace tiempo que da pérdidas y no ha faltado gobierno que no haya pensado en asociarse con privados. Consultado el presidente de ADEOMS en Radio Arapey dejó claro que la posición del sindicato es que está en contra de cualquier tipo de privatización. El gobierno departamental deberá seguir entonces buscando otro tipo de soluciones.

BOLETO

El lunes el Intendente informó de la suba en el precio del boleto a $25 debido al incremento del precio de los combustibles, lo que provocó la reacción de la oposición que intentó debatir sin previo aviso en la Junta, lo que no fue aceptado por el Frente Amplio.

PROPUESTA

El edil socialista Juan Pablo Rocca hizo una propuesta «de revisión» de la política de subsidio al gasoil para el transporte, pidiendo que el tema pase a la Comisión de Tránsito y Transporte del Congreso Nacional de Ediles y que se invite al Ministro de Transporte y al Presidente de ANCAP para «establecer canales de diálogo institucionales» para que el interior no siga siendo discriminado respecto a Montevideo en este tema.