LEONARDO SILVA

CONTINÚA la cuenta regresiva… a 28 días del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) del próximo domingo 27 de marzo.

REIVINDICADO. Después de una semana para olvidar, el Senador Germán Coutinho terminó cosechando el respaldo político del Senador nacionalista Gustavo Penadés y del expresidente Julio María Sanguinetti, quien envió un tiro por elevación a Pablo Perna.

LA FRASE. «El Senador Coutinho es un gran Senador del Partido Colorado, ha sido un gran colaborador y es un gran soporte del gobierno de coalición en el Senado… el Senador Coutinho es una pieza clave en el gobierno de coalición» (Gustavo Penadés, Senador del Partido Nacional en diálogo con el periodista Jorge Rodríguez en Radio Arapey, 24.2.22).

LA FRASE (bis). «La experiencia histórica dice que los conflictos internos no hacen bien a los partidos, la historia también dice que aquellos que promueven las acusaciones o los conflictos son quienes más terminan perjudicados.

Nadie ha crecido en la vida con un movimiento anti algo o anti alguien… De modo que me entristece un poco esos planteos… confío en que la cordura prime y que todos se dediquen a trabajar por el partido, que todos se dediquen a trabajar en este caso por el No… no nos estemos sacudiendo por cosas que en definitiva no son de principios, sino que son cosas menores… Ayer estuvimos en Santa Rosa participando con el Senador Coutinho, él con su entusiasmo de siempre.

Es un Senador obviamente muy relevante, escuché el otro día ahí en Radio Arapey del propio Senador Penadés que decía que era una pieza clave en el Senado de la coalición, y yo pienso lo mismo.

El Batllismo de Salto tiene todo para crecer, porque tiene figuras interesantes, y porque Coutinho es una fuerza incuestionable que ha sido mayoritario en los últimos años» (Julio M. Sanguinetti, expresidente, con el periodista Martín Giovanoni, hablando de los conflictos internos de los colorados en Salto, en Radio Arapey, 25.2.22).

MIMO. Consultado el Senador Coutinho sobre estas declaraciones de Penadés y de Sanguinetti, reconoció que lo tomaron por sorpresa y que lo sintió como un mimo al alma.

INTERNA. El lunes 21 no asistió Vamos Salto a la reunión quincenal del Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado donde se aprobó y se hizo propia la nota remitida por el sector «Juntos Cambiemos» por el tema ingresos a la función pública en Salto. También fueron distribuidas las distintas prosecretarias que trabajarán en los próximos años en el CED, ninguna fue para el sector de Coutinho.

DESEMBARCO. Llegaron este jueves a Salto las principales figuras parlamentarias del Partido Nacional, donde en tres caravanas y casi a contrarreloj tocaron varios centros poblados del interior del departamento, culminando con un acto a la noche en el Ateneo.